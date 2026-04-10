BOYNEXTDOOR、2度目のテーマカフェオープン メンバーとピクニックをしているような空間に
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの2度目のテーマカフェ『BOYNEXTDOOR CAFE 〜Sweet Lemonade〜』が、東京、大阪、愛知の3都市で同時オープンした。
【写真】ピクニック気分でドキドキ！テーマカフェの模様
『BOYNEXTDOOR CAFE 〜Sweet Lemonade〜』は、春の始まりとともに訪れる「恋の予感」をテーマに、甘くさわやかでフレッシュな恋を表現されたカフェになっている。BOYNEXTDOORのメンバーが選んだフード・デザートメニューのほか、スペシャルメニューとして、かわいらしいピンク色のマスカルポーネホイップクリームのティラミスパフェなどを楽しむことができる。
カフェに入った瞬間、BOYNEXTDOORの爽やかなビジュアルとともに明るくかわいらしい空間に包まれる。6人のメンバーと一緒にピクニックをしているような楽しい気分で、色とりどりのフードやドリンクを楽しめる。また、店内では、カフェでしか観られないBOYNEXTDOORの映像や、カフェ限定の特典など、多彩なコンテンツも用意されている。
さらに、カフェオリジナルアイテムが並ぶエリアには、ここでしか手に入らない春らしいデザインのハート缶バッジやバンダナ、蓋付きマグカップなどの商品を実際に手に取ることができる。
BOYNEXTDOORの多彩なコンテンツを楽しみながら、春らしいメニューを味わえる特別な空間となっている。
同イベントは、6月7日まで東京・BOX cafe＆space キュープラザ原宿店、5月24日まで大阪・BOX cafe＆space 天王寺MIO店、5月10日までBOX cafe＆space グローバルゲート名古屋2号店で開催される。
【写真】ピクニック気分でドキドキ！テーマカフェの模様
『BOYNEXTDOOR CAFE 〜Sweet Lemonade〜』は、春の始まりとともに訪れる「恋の予感」をテーマに、甘くさわやかでフレッシュな恋を表現されたカフェになっている。BOYNEXTDOORのメンバーが選んだフード・デザートメニューのほか、スペシャルメニューとして、かわいらしいピンク色のマスカルポーネホイップクリームのティラミスパフェなどを楽しむことができる。
さらに、カフェオリジナルアイテムが並ぶエリアには、ここでしか手に入らない春らしいデザインのハート缶バッジやバンダナ、蓋付きマグカップなどの商品を実際に手に取ることができる。
BOYNEXTDOORの多彩なコンテンツを楽しみながら、春らしいメニューを味わえる特別な空間となっている。
同イベントは、6月7日まで東京・BOX cafe＆space キュープラザ原宿店、5月24日まで大阪・BOX cafe＆space 天王寺MIO店、5月10日までBOX cafe＆space グローバルゲート名古屋2号店で開催される。