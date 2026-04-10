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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「7000pバラマキはついに全国区へ JQカードセゾン作成チャンス来る」と題した動画を公開した。動画では、ネコ山が「JQ CARDセゾン」の新規入会と利用で、効率よくポイントを獲得するキャンペーンの攻略法を詳しく解説している。



「最大10,000円相当」のJRキューポがもらえる今回のキャンペーンは、九州限定ではなく全国から参加可能。ネコ山は「ポイ活民はほぼ全員知ってる」と語り、獲得した「JRキューポ」が各種ポイントへの交換ハブとして非常に優秀であると説明した。永久不滅ポイントから他社ポイントへ直接交換するとレートが下がる場合があるが、JRキューポを経由することで有利な交換ルートが開けるという。



攻略手順として、ネコ山は年1回の利用で年会費が無料となる「平カード」のAMEXブランドでの申し込みを強く推奨する。入会特典で1,000ポイントを獲得し、JAL PayやANA Payへ10万円分チャージして6,000ポイントを獲得することで、合計7,000ポイントを手堅く狙う方法を解説した。ただし、「JAL Global Walletへのチャージは対象外」など、付与対象外となる条件には注意が必要だ。また、平カードの利用を継続し、年会費永年無料のゴールドカードへのインビテーションを待つメリットも紹介されている。



動画の終盤では、視聴者からの「クレジットカードの多重発行」に関する質問に回答。自身の経験を元に、発行枚数を月1～2枚に抑えて審査落ちを防ぐ工夫を明かした。キャンペーンの申し込み期間は2026年5月7日までとなっている。ポイ活の幅を広げたい人は、公式サイトで詳細を確認できる。