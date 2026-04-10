タレントのスザンヌ（39）が10日、自身のインスタグラムを更新。長男の中学校の入学式に参加したことを報告した。

スザンヌは明るい色の和服姿で「息子、中学校の入学式でした はじめてがぎゅっと詰まった春がスタート 大雨の予報だったこの日。でも、そんな空さえも思い出になるねって、なんだか前向きな気持ちで迎えた朝でした。少し不安で、でもちゃんと前を向いて一歩ずつ進んでいくその背中に、たくさんのパワーをもらいながら…新生活、そしてご入学を迎えられた皆さま本当におめでとうございます」とつづった。

また、制服姿の長男を温かく見つめる2ショットも披露し「母も一緒に成長していきます 雨の中で迎えた節目の日。着物に袖を通したこの一日が、やさしく、あたたかい記憶になりますように」とし、3月に自身が日本経済大学を卒業した際に着用した袴をレンタルしたのと同じ所で借りたと明かし「お着物を着ると、やはり背筋が伸びます。ありがとうございました」と感謝。

長男へは「もう手はつながなくなっても、ずっと、ずっと、いちばんの味方です 入学式のあとは家族でごはんへ（息子リクエストの焼き肉）笑いながら、ほっとしながら、将来の夢なんかも聞いたりして、この一日をゆっくり噛みしめました」と締めくくった。

スザンヌは2011年にソフトバンクの斉藤和巳（現3軍監督）と結婚し、男児を出産。15年に離婚し、17年からは地元熊本に移住。25年2月からは旅館を経営している。

フォロワーからは祝福の声とともに「和服姿が素敵ですね」「着物がとても素敵です」「スザンヌさんの着物姿めちゃ綺麗です」などの声が寄せられていた。