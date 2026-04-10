L’Arc-en-Cielが、ライヴ映像作品『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』を7月16日にリリースすることを発表した。

本ツアーは、これまでにライヴで披露する機会が少なかったレア曲に光を当てるという挑戦的なツアーでtetsuyaが総合演出を手がけており、いよいよ2年越しで作品化される。

本作では、2024年4月7日さいたまスーパーアリーナ公演の全曲が完全収録され、FC限定盤、Blu-ray通常盤、DVD通常盤の3形態でリリースされる。

FC限定盤は、ライヴを追体験するための没入型パッケージとして設計された特別仕様。本映像のほか、特典映像として4月6日のさいたまスーパーアリーナ公演で日替わり曲として披露した3曲を収録している。さらに、同年秋に開催したスペシャルイベント＜ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND”‐Welcome to Special Seat‐＞で上映したVR映像に加え、未公開のVR映像も視聴できるVRゴーグルが同梱。また、同イベントで好評を博したドキュメンタリー映像やブックレット（32P）もパッケージされた豪華盤となる。

通常盤の2形態にはいずれも、ライヴ音源を収めた2枚組CDとブックレットが付属する。店舗予約の開始日、予約特典の詳細は続報をお待ちいただきたい。

また、この映像作品のリリースを記念して、＜ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND: Special Screening＞と題した先行上映会の開催も決定した。全国18の劇場で、6月27日14時から上映する。入場者プレゼントやオリジナル グッズの販売も予定されている。

なおL’Arc-en-Cielは、8月に＜SUMMER SONIC 2026＞に初出演することも発表され、8月14日には大阪、８月16日には東京でヘッドライナーを務めることが報じられている。その後の10月9日からは＜35th L’Anniversary TOUR＞をスタートさせる。

◾️LIVE Blu-ray / DVD『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』

2026年7月16日（木） ▼収録公演

2024年4月7日 さいたまスーパーアリーナ ▼FC限定盤

【価格】 ￥43,780（税込）

【内容】 2 Blu-ray、VRゴーグル、VR視聴カード、ブックレット32P、スペシャル パッケージ

※Official Fan Club LE-CIELおよびDigital Fan Club LE-CIEL会員を対象に、期間限定で販売いたします（予約販売受付は、2026年4月13日より開始）。 ▼通常盤 Blu-ray

【価格】 ￥12,100 （税込）

【内容】 1 Blu-ray、2 CD（LIVE音源収録）、ブックレット12P ▼通常盤 DVD

【価格】 ￥9,900（税込）

【内容】 1 DVD、2 CD（LIVE音源収録）、ブックレット12P

ライヴ映像 ※3形態共通内容

01. THE BLACK ROSE

02. EXISTENCE

03. THE NEPENTHES

04. 砂時計

05. a silent letter

06. Ophelia

07. Taste of love

08. Voice

09. Vivid Colors

10. flower

11. It’s the end

12. Cureless

13. Blame

14. 叙情詩

15. GOOD LUCK MY WAY

16. Killing Me

17. NEXUS 4

18. Bye Bye

19. ミライ

20. Link

21. MY HEART DRAWS A DREAM

［Blu-ray DISC 1］ライヴ映像 ※3形態共通内容01. THE BLACK ROSE02. EXISTENCE03. THE NEPENTHES04. 砂時計05. a silent letter06. Ophelia07. Taste of love08. Voice09. Vivid Colors10. flower11. It’s the end12. Cureless13. Blame14. 叙情詩15. GOOD LUCK MY WAY16. Killing Me17. NEXUS 418. Bye Bye19. ミライ20. Link21. MY HEART DRAWS A DREAM ［Blu-ray DISC 2］

・特典映像

4月6日 さいたまスーパーアリーナ公演より「Another Prologue - All Dead -」「shade of season」「自由への招待」

・ドキュメンタリー映像

2024年に開催したVRイベントL’Arc-en-Ciel “ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND” ‐Welcome to Special Seat‐で上映したスペシャル映像と同一 ［VR視聴カード］FC限定盤

3月7日 国立代々木競技場第一体育館公演より

「EXISTENCE」「flower」「叙情詩」「THE NEPENTHES」「MY HEART DRAWS A DREAM」

※他、未公開VR映像収録予定 ※店舗別予約購入特典の予定があります。特典詳細や予約開始につきましては、後日ご案内いたします。

◾️＜先行上映会 ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND: Special Screening＞ ▼開催日

2026年6月27日（土）14:00 上映開始／13:40 開場

※開場時間は多少前後する可能性がございます。 ▼劇場（18劇場）

ローソン・ユナイテッドシネマ札幌（北海道）

ユナイテッド・シネマ フォルテ宮城大河原（宮城）

ローソン・ユナイテッドシネマ前橋（群馬）

ユナイテッド・シネマ浦和（埼玉）

ユナイテッド・シネマ幕張（千葉）

ユナイテッド・シネマ豊洲（東京）

ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場（東京）

ユナイテッド・シネマ としまえん（東京）

ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい（神奈川）

シネプレックス平塚（神奈川）

ユナイテッド・シネマ新潟（新潟）

ユナイテッド・シネマ豊橋18（愛知）

ユナイテッド・シネマ岸和田（大阪）

ユナイテッド・シネマ橿原（奈良）

ユナイテッド・シネマ大津（滋賀）

ユナイテッド・シネマ福岡ももち（福岡）

ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13（福岡）

ローソン・ユナイテッドシネマ PARCO CITY 浦添（沖縄） ▼チケット料金 ￥3,500（税込）

※各種サービスデイ、割引券、招待券適応不可

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。 ▼入場者プレゼント

ピクチャーチケット風カード

※オリジナルグッズの販売も予定しております。チケット販売およびオリジナルグッズの詳細につきましては、後日ご案内いたします。