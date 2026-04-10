来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇４月１３日
０８：５０ 日・マネーストック
２３：００ 米・中古住宅販売件数
※ＩＭＦ（国際通貨基金）・世界銀行の春季会合（１８日まで）
※タイ市場が休場
◇４月１４日
０７：２０ 米・ミランＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が討議に参加
０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：３０ 日・２０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
２１：３０ 米・卸売物価指数
※日・閣議
※中・貿易収支
※タイ，インド市場が休場
◇４月１５日
０１：００ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁が発言
０１：４５ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０６：００ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
０８：５０ 日・機械受注
１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１８：００ ユーロ・鉱工業生産
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
２１：３０ 米・輸出入物価指数
２１：３０ 米・バーＦＲＢ理事が討議に参加
２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数
※タイ市場が休場
◇４月１６日
００：５０ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁が発言
０２：４５ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が討議に参加
０３：００ 米・米地区連銀経済報告（ベージュブック）
０５：００ 米・対米証券投資
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０ 豪・失業率
１０：３０ 豪・新規雇用者数
１１：００ 中・ＧＤＰ（国内総生産）
１１：００ 中・小売売上高
１１：００ 中・工業生産高
１１：００ 中・不動産開発投資
１１：００ 中・固定資産投資
１５：００ 英・鉱工業生産
１５：００ 英・製造業生産指数
１５：００ 英・商品貿易収支
１５：００ 英・貿易収支
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：１５ 米・鉱工業生産
２２：１５ 米・設備稼働率
２３：３５ 米・ミランＦＲＢ理事が討議に参加
※Ｇ２０（２０カ国・地域）財務相・中央銀行総裁会議
◇４月１７日
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１７：００ ユーロ・経常収支
１８：００ ユーロ・貿易収支
※日・閣議
◇４月１８日
０３：００ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
◎決算発表・新規上場など
○４月１３日
決算発表：ＪＥＳＣＯ<1434>，Ｅ・ＪＨＤ<2153>，ライク<2462>，ククレブ<276A>，ハブ<3030>，銚子丸<3075>，ＭＥＲＦ<3168>，プロパスト<3236>，コスモス薬品<3349>，メディアドゥ<3678>，ＰＲＴＩＭＥ<3922>，久光薬<4530>，ＱＰＳＨＤ<464A>，ギークリー<505A>，エレメンツ<5246>，ミクロン<6159>，東洋電<6505>，カーブスＨＤ<7085>，コーナン<7516>，ＩＤＯＭ<7599>，アステナＨＤ<8095>，リテールＰＡ<8167>，オリンピック<8289>，ライズ<9168>，ブックオフＧ<9278>，ＵＮＥＸＴ<9418>，歌舞伎<9661>，ＣＳＰ<9740>，アークス<9948>，タキヒヨー<9982>ほか
※海外企業決算発表：ゴールドマン・サックスほか
○４月１４日
決算発表：ウエストＨＤ<1407>，日本国土開発<1887>，パソナＧ<2168>，ＳＦＯＯＤＳ<2292>，いちご<2337>，ディップ<2379>，ＤＣＭ<3050>，Ｊフロント<3086>，ドトル日レス<3087>，ＳＦＰ<3198>，クリレスＨＤ<3387>，ＴＫＰ<3479>，ＳＨＩＦＴ<3697>，マネフォ<3994>，ボードルア<4413>，ｎｏｔｅ<5243>，ベクトル<6058>，オキサイド<6521>，ベイカレント<6532>，ＦＰパートナ<7388>，マニー<7730>，トランザク<7818>，三陽商<8011>，高島屋<8233>，松屋<8237>，イズミ<8273>，エーアイテイ<9381>，松竹<9601>，東宝<9602>，乃村工芸社<9716>，モリト<9837>，アークランズ<9842>，グロービング<277A>ほか
※海外企業決算発表：ＪＰモルガン・チェース，ジョンソン・エンド・ジョンソンほか
○４月１５日
決算発表：ヨシムラＨＤ<2884>，ＨＩＯＫＩ<6866>，グラファイト<7847>
※海外企業決算発表：バンク・オブ・アメリカ，モルガン・スタンレーほか
○４月１６日
※海外企業決算発表：ネットフリックス，台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）ほか
○４月１７日
決算発表：ゲンダイ<2411>，アジュバン<4929>
出所：MINKABU PRESS
◇４月１３日
０８：５０ 日・マネーストック
２３：００ 米・中古住宅販売件数
※ＩＭＦ（国際通貨基金）・世界銀行の春季会合（１８日まで）
※タイ市場が休場
◇４月１４日
０７：２０ 米・ミランＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が討議に参加
０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：３０ 日・２０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
２１：３０ 米・卸売物価指数
※日・閣議
※中・貿易収支
※タイ，インド市場が休場
◇４月１５日
０１：００ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁が発言
０１：４５ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０６：００ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
０８：５０ 日・機械受注
１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１８：００ ユーロ・鉱工業生産
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
２１：３０ 米・輸出入物価指数
２１：３０ 米・バーＦＲＢ理事が討議に参加
２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数
※タイ市場が休場
◇４月１６日
００：５０ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁が発言
０２：４５ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が討議に参加
０３：００ 米・米地区連銀経済報告（ベージュブック）
０５：００ 米・対米証券投資
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０ 豪・失業率
１０：３０ 豪・新規雇用者数
１１：００ 中・ＧＤＰ（国内総生産）
１１：００ 中・小売売上高
１１：００ 中・工業生産高
１１：００ 中・不動産開発投資
１１：００ 中・固定資産投資
１５：００ 英・鉱工業生産
１５：００ 英・製造業生産指数
１５：００ 英・商品貿易収支
１５：００ 英・貿易収支
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：１５ 米・鉱工業生産
２２：１５ 米・設備稼働率
２３：３５ 米・ミランＦＲＢ理事が討議に参加
※Ｇ２０（２０カ国・地域）財務相・中央銀行総裁会議
◇４月１７日
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１７：００ ユーロ・経常収支
１８：００ ユーロ・貿易収支
※日・閣議
◇４月１８日
０３：００ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
○４月１３日
決算発表：ＪＥＳＣＯ<1434>，Ｅ・ＪＨＤ<2153>，ライク<2462>，ククレブ<276A>，ハブ<3030>，銚子丸<3075>，ＭＥＲＦ<3168>，プロパスト<3236>，コスモス薬品<3349>，メディアドゥ<3678>，ＰＲＴＩＭＥ<3922>，久光薬<4530>，ＱＰＳＨＤ<464A>，ギークリー<505A>，エレメンツ<5246>，ミクロン<6159>，東洋電<6505>，カーブスＨＤ<7085>，コーナン<7516>，ＩＤＯＭ<7599>，アステナＨＤ<8095>，リテールＰＡ<8167>，オリンピック<8289>，ライズ<9168>，ブックオフＧ<9278>，ＵＮＥＸＴ<9418>，歌舞伎<9661>，ＣＳＰ<9740>，アークス<9948>，タキヒヨー<9982>ほか
※海外企業決算発表：ゴールドマン・サックスほか
○４月１４日
決算発表：ウエストＨＤ<1407>，日本国土開発<1887>，パソナＧ<2168>，ＳＦＯＯＤＳ<2292>，いちご<2337>，ディップ<2379>，ＤＣＭ<3050>，Ｊフロント<3086>，ドトル日レス<3087>，ＳＦＰ<3198>，クリレスＨＤ<3387>，ＴＫＰ<3479>，ＳＨＩＦＴ<3697>，マネフォ<3994>，ボードルア<4413>，ｎｏｔｅ<5243>，ベクトル<6058>，オキサイド<6521>，ベイカレント<6532>，ＦＰパートナ<7388>，マニー<7730>，トランザク<7818>，三陽商<8011>，高島屋<8233>，松屋<8237>，イズミ<8273>，エーアイテイ<9381>，松竹<9601>，東宝<9602>，乃村工芸社<9716>，モリト<9837>，アークランズ<9842>，グロービング<277A>ほか
※海外企業決算発表：ＪＰモルガン・チェース，ジョンソン・エンド・ジョンソンほか
○４月１５日
決算発表：ヨシムラＨＤ<2884>，ＨＩＯＫＩ<6866>，グラファイト<7847>
※海外企業決算発表：バンク・オブ・アメリカ，モルガン・スタンレーほか
○４月１６日
※海外企業決算発表：ネットフリックス，台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）ほか
○４月１７日
決算発表：ゲンダイ<2411>，アジュバン<4929>
出所：MINKABU PRESS