戦闘の終結に向けたアメリカとイランの協議が11日、仲介国のパキスタンで開催されます。協議を前に両国は、主要議題のホルムズ海峡をめぐって、それぞれの主張を展開しています。

トランプ大統領は9日、SNSでイランがホルムズ海峡で通航料を徴収することは「あってはならない」と警告しました。さらにトランプ氏は、イランがホルムズ海峡の石油タンカーの通航をめぐり、「非常にひどい対応をしている」と批判し、「我々が結んだ合意とは異なる」と主張しました。

トランプ氏は、ホルムズ海峡の開放を停戦合意の条件としていることから、イランが合意に違反しているとの認識を示したものです。

一方、イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師は9日、新たな声明を発表し、「ホルムズ海峡の管理を新たな段階に進める」と述べました。具体的な措置については言及していませんが、ホルムズ海峡の管理を強めていく考えを示したとみられます。

戦闘の終結に向けた アメリカ イラン の協議は11日、仲介国の パキスタン で開かれる予定で、トランプ氏は「非常に楽観的だ」と述べていますが、双方の主張には隔たりがあり、協議で進展を得られるのか見通せない状況です。