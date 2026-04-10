嵐の公式Instagramが更新され、「ThrowBack ARASHI」として2016年2月24日にリリースされた「復活LOVE」のジャケット写真が公開された。

【写真＆動画】嵐「復活LOVE」ジャケット写真＆MV 他

■山下達郎が作詞、竹内まりやが作曲を手がけた「復活LOVE」

「復活LOVE」は、作詞を山下達郎、作曲を竹内まりやが手がけたことでも知られる楽曲。

公開されたビジュアルでは、嵐のメンバーがシックなスーツ姿で登場。都会の夜のオフィス街を思わせる背景の前で、5人がクールなまなざしを見せている。

2枚目では、前列に二宮和也と大野智、後列に松本潤、櫻井翔、相葉雅紀が並ぶ。赤い背景が印象的で、それぞれのスーツスタイルに映えるポケットチーフの差し色も目を引く1枚となっている。

■生田斗真の出演が印象的なMV

同楽曲のMVには生田斗真が出演したことでも注目を集めた。舞台は夜のオフィスビルで、スーツに身を包んだ嵐のメンバーが、ビルの外やエントランスなどをクールに歩く姿が映し出される。

サビでは、エスカレーターを背景に両手をポケットに入れたまま脚でステップを踏む振り付けも印象的。落ち着いた楽曲の雰囲気とリンクするような、スマートで大人っぽいパフォーマンスが魅力を放っている。

ファンからは、「好きすぎる」「めちゃくちゃかっこいい」「クールな大野くんにキュン」「大人な嵐かっこいい」「MVで5人並んで歩く場面がカッコよくて好き」「斗真くんとのコラボが印象的」「最高」といった声が寄せられている。