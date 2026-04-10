神戸FW冨永虹七が右膝蓋骨骨折および右膝蓋腱部分断裂…1日の練習で負傷、手術実施済み

ヴィッセル神戸は10日、FW冨永虹七の負傷内容についてクラブ公式サイト上で報告した。



神戸によると、冨永は1日のトレーニングで負傷。神戸市内の病院にて検査を行った結果、右膝蓋骨骨折および右膝蓋腱部分断裂と診断された模様だ。なお、冨永は神戸市内の病院で手術を行っており、無事に成功したという。



冨永は、2004年7月18日生まれの21歳。神戸のアカデミーで育成を受け、2023年4月にトップチームデビューを飾った。同年9月にはカマタマーレ讃岐へ育成型期限付き移籍。2024年7月に神戸へ復帰すると、2025年2月22日に行われた明治安田J1リーグ 第2節 名古屋グランパス戦で90＋6分に途中出場してJ1リーグ戦デビューを果たした。一方、神戸復帰後は負傷に悩まされることが多く、昨季は公式戦7試合1ゴールと出場機会が限られていた。また、明治安田J1百年構想リーグではここまでベンチ入りすらない状態が続いていた。