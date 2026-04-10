4月17日（金）スタート 毎週金曜よる7時放送の日本テレビ系新番組「金曜ミステリークラブ!!!」。いよいよ1週間後に迫った「金曜ミステリークラブ!!!」の初回は2時間スペシャルでお届け。豪華なスタジオゲストと再現ドラマゲスト俳優を発表！

ノブ（千鳥）が金曜ミステリークラブの主宰を務め、二宮和也を中心とする会員に世界で実際に起きた驚きのミステリーをクイズで出題していく当番組。この初回2時間スペシャルに集い、二宮とともに謎に挑むのは、綾瀬はるか、石原伸晃、イモトアヤコ、城島茂、横澤夏子。

綾瀬の“まさかの解答”に、横澤が涙！城島の天然にノブだけでなくスタジオゲストが総出でツッコミ!? 石原は「この謎の真相は、当時、自分が閣僚だったから知っています…」と驚がく発言！

ミステリーの謎解きとともに、実際のできごとを再現した本格ドラマの数々も楽しめる当番組。この初回2時間スペシャルで放送するドラマの数々にも、豪華なゲスト俳優が集結。

ミステリーの考察にヒントをくれるかもしれない？役として、浮所飛貴（ACEes）や、ひょうろくが登場。あっと驚く場面で現れるので、ぜひお見逃しなく！

日本中を震撼させたとある事件を追ったドラマでは、前田公輝がすごみある演技で引き込む！まるでショートフィルムのような本格ドラマの数々も乞うご期待。

放送開始まであと1週間。今後の情報解禁もお楽しみに！

■番組内容

世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズを出題。実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。番組をご覧の皆様も、二宮をはじめ豪華出演者といっしょに謎を解きたくなる、全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”開幕！

二宮＆ノブがバラエティー番組のメイン出演者として初タッグ！ノブがクラブの主宰となり、クラブ会員代表の二宮と、毎週登場する豪華なゲストを白熱の考察にいざなう。

■番組公式サイト：https://www.ntv.co.jp/friday-mystery/

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