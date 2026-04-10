レディー・ガガ×ドーチー、初コラボ曲が配信開始 ブルーノ・マーズら制作参加
レディー・ガガが、新進気鋭のラッパー・ドーチーとコラボーレーションした新曲「Runway」を配信リリースした。
【ライブ写真】サルサ爆発！初来日公演でパフォーマンスするバッド・バニー
同曲は、先日公開された映画『プラダを着た悪魔2』の最新トレーラーにて使用され話題を呼んでいたエネルギッシュな楽曲。5月1日の映画公開に先駆けてのリリースとなる。
作詞作曲には、レディー・ガガのほかブルーノ・マーズ、ジェイラ・ヒックモン、アンドリュー・ワット、ヘンリー・ウォルター、ダーンスト“D’Mile”エミール2世、ジェイダ・ラヴが参加。プロデュースはブルーノ・マーズ、アンドリュー・ワット、サーカット、D’Mileといった豪華アーティストが名を連ねている。
同曲はレディー・ガガとドーチーの初のコラボレーション曲となる。両者は以前から互いを高く評価しており、昨年の『iHeartRadio Music Awards』ではドーチーがレディー・ガガにイノベーター賞を授与。「彼女は私にとってのライフライン」と語り、世界中の若いクィアコミュニティへの影響力を称賛した。また、『British Vogue』のインタビューにおいてレディー・ガガは、「最初から伝説的な筆力を感じさせるアーティストは稀。それがドーチー」とコメントしていた。
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同曲は、先日公開された映画『プラダを着た悪魔2』の最新トレーラーにて使用され話題を呼んでいたエネルギッシュな楽曲。5月1日の映画公開に先駆けてのリリースとなる。
作詞作曲には、レディー・ガガのほかブルーノ・マーズ、ジェイラ・ヒックモン、アンドリュー・ワット、ヘンリー・ウォルター、ダーンスト“D’Mile”エミール2世、ジェイダ・ラヴが参加。プロデュースはブルーノ・マーズ、アンドリュー・ワット、サーカット、D’Mileといった豪華アーティストが名を連ねている。