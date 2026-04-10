開催：2026.4.10

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 1 - 7 [Dバックス]

MLBの試合が10日に行われ、シティ・フィールドでメッツとDバックスが対戦した。

メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するDバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲスで試合は開始した。

1回裏、3番 ルイス・ロベルト 3球目を打ってセンターへのホームランでメッツ得点 NYM 1-0 ARI

7回表、6番 ガブリエル・モレノ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 NYM 1-1 ARI、7番 アレク・トーマス 初球を打ってファーストゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでDバックス得点 NYM 1-2 ARI、8番 ティム・タワ 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでDバックス得点 NYM 1-3 ARI、9番 ホルヘ・バロッサ 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでDバックス得点 NYM 1-4 ARI

8回表、4番 エイドリアン・デルカスティーヨ 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 NYM 1-5 ARI、5番 ホセ・フェルナンデス 5球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでDバックス得点 NYM 1-6 ARI、6番 ガブリエル・モレノ 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 NYM 1-7 ARI

試合は1対7でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのエデュアルド・ロドリゲスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はメッツのノーラン・マクリーンで、ここまで1勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-10 10:56:15 更新