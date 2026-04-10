マーベルの“怒れる処刑人”『パニッシャー：ワン・ラスト・キル』5・13配信開始、予告解禁 「スパイダーマン」新作映画にも登場へ
動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で配信中のマーベル作品『デアデビル：ボーン・アゲイン』にも登場するヒーロー、パニッシャーが主人公の新作『パニッシャー：ワン・ラスト・キル』が、5月13日より同サービスで独占配信される。このたび初の予告編とキービジュアル、場面写真が解禁された。
【動画】『パニッシャー：ワン・ラスト・キル』予告解禁
本作の主人公は、敵とみなした悪人は“必ず殺す”という信条を持つ異色の存在、パニッシャーことフランク・キャッスル。演じるのはジョン・バーンサル。愛する家族を惨殺された哀しき過去を抱え、ヒーローともヴィランともつかない“怒れる処刑人”として、血しぶき舞うハードなアクションを繰り広げる。
フランクはエリート戦闘訓練を受けた元海兵隊員で、戦場での過酷な経験を経て帰還。しかし、ギャングの抗争に巻き込まれ、愛する妻と子どもを失うという悲劇に見舞われる。瀕死の重傷から回復した彼は、復讐に身を投じ、私的制裁を下す“パニッシャー”として暗躍するようになる。
解禁された予告編では、過去の亡霊に苦しみながらも、怒りを武器に激しい戦いへと身を投じるフランクの姿が描かれる。粗暴ではあるが、元々は家族や仲間へ優しく接する男であり、パニッシャーと呼ばれるようになってからも、悪人でない者には決して暴力を加えることはない一面も持つフランク。常に抱える深い悲しみと怒りを、悪との容赦ない戦いに変えていくが…。炎に包まれた戦場での肉弾戦や銃撃戦など、容赦ないバイオレンス描写が印象的だ。
闇に生きるデアデビルと同じ私刑執行人ではあるが、デアデビルが不殺を掲げる一方、“必ず殺す”信条を持つパニッシャーは時に対立、そして稀に共闘もするという不思議な関係だ。
さらに、この男はまだまだMCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）で容赦なく暴れ回る様子で、映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（7月31日公開）にも登場する。フレンドリーな“親愛なる隣人”スパイダーマンと、ハードな“怒れる処刑人”パニッシャーの異色の共演も楽しみだ。
【動画】『パニッシャー：ワン・ラスト・キル』予告解禁
本作の主人公は、敵とみなした悪人は“必ず殺す”という信条を持つ異色の存在、パニッシャーことフランク・キャッスル。演じるのはジョン・バーンサル。愛する家族を惨殺された哀しき過去を抱え、ヒーローともヴィランともつかない“怒れる処刑人”として、血しぶき舞うハードなアクションを繰り広げる。
解禁された予告編では、過去の亡霊に苦しみながらも、怒りを武器に激しい戦いへと身を投じるフランクの姿が描かれる。粗暴ではあるが、元々は家族や仲間へ優しく接する男であり、パニッシャーと呼ばれるようになってからも、悪人でない者には決して暴力を加えることはない一面も持つフランク。常に抱える深い悲しみと怒りを、悪との容赦ない戦いに変えていくが…。炎に包まれた戦場での肉弾戦や銃撃戦など、容赦ないバイオレンス描写が印象的だ。
闇に生きるデアデビルと同じ私刑執行人ではあるが、デアデビルが不殺を掲げる一方、“必ず殺す”信条を持つパニッシャーは時に対立、そして稀に共闘もするという不思議な関係だ。
さらに、この男はまだまだMCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）で容赦なく暴れ回る様子で、映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（7月31日公開）にも登場する。フレンドリーな“親愛なる隣人”スパイダーマンと、ハードな“怒れる処刑人”パニッシャーの異色の共演も楽しみだ。