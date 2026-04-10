「タツキ先生は甘すぎる！」番組オリジナルグッズ発売決定！
「タツキ先生は甘すぎる！」の番組オリジナルグッズの発売が決定しました。
アクリルスタンドセット（タツキ・しずく）
1,980円（税込）
浮田タツキと青峰しずくの公式アクリルスタンドが登場！
■サイズ（約）：
浮田タツキ
肖像：W44×H120(mm)/ 台座：W60×H40(mm)
青峰しずく
肖像：W32×H112(mm)/ 台座：W60×H40(mm)
■素材：アクリル樹脂
■原産国：日本
【店舗】5月上旬発売予定
・日テレ屋（汐留店・東京駅店）
・テレビ局公式ショップ 〜ツリービレッジ（東京・大阪・福岡・横浜）
【販売サイト】4月10日（金）午前10時発売予定
・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）
・セブンネット
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フリースクール『ユカナイ』ロゴステッカー
440円（税込）
ドラマの舞台となる、学校にいけない子どもたちの居場所・フリースクール『ユカナイ』のロゴステッカーが登場！
スマホの裏や、お気に入りのアイテムに貼って、ご使用いただけます♪
■サイズ（約）：
直径6cm
■素材：塩化ビニール
■原産国：日本
【店舗】5月上旬発売予定
・日テレ屋（汐留店・東京駅店）
【販売サイト】4月10日（金）午前10時発売予定
・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）
・セブンネット
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