人気レースクイーンの池永百合（30）が10日までに自身のインスタグラムを更新。バースデーのオフショル・ドレス姿を披露した。

「飾り付け可愛くしてくれたのお気に入りでした 手伝ってくださったファンの皆さん本当にありがとうございました！！」とつづり、バースデーの飾りをバックに、ピンクのオフショル・スリットドレス姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「お誕生日おめでとう 脚セクシー」「可愛いね」「素敵な1年になりますように」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。

昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。

公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。