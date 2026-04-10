近藤千尋、娘たちのために購入した勉強机を披露「真っ白、素敵…！」「この椅子、足置けてめっちゃいい〜！」 3児の母、夫はジャンポケ太田
3児の母でモデル・タレントの近藤千尋が9日、自身のインスタグラムを更新。「次女が小学生になるタイミングでお勉強机を買いました」と明かし、小学生の長女＆次女の勉強机が並んだ自宅ショットを公開した。
【写真】「真っ白、素敵…！」「この椅子、足置けてめっちゃいい〜！」近藤千尋が公開した、娘たちのための勉強机
白を基調とした部屋には、白いデスクとイスのセットが2組、仲良く並んでいる。デスクには4つの引き出しが付いているほか、袖机らしき収納スペースも設置されている。
充実した個人の空間で勉強や読書がはかどりそうだが、近藤は「でも絶対2人ともダイニングテーブルで宿題するんだろうな。。笑笑」と笑いながら想像していた。
また、投稿では合わせて、無事に次女の入学式を終えたことを報告。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と共に参加したことを伝え、入学式コーデの夫婦2ショットも披露した。
コメント欄には「真っ白、素敵…！」「お勉強机可愛いです」「この椅子、足置けてめっちゃいい〜！子どもたちは2人がパパママなのが幸せだろうなぁ」「子どもがダイニングテーブルで宿題する家って家族仲いいおうちだ絶対」「ご入学おめでとうございます」などと、さまざまな反響が寄せられている。
近藤と太田は、2015年9月に結婚。17年5月に長女、19年10月に次女、24年8月に三女が誕生した。
【写真】「真っ白、素敵…！」「この椅子、足置けてめっちゃいい〜！」近藤千尋が公開した、娘たちのための勉強机
白を基調とした部屋には、白いデスクとイスのセットが2組、仲良く並んでいる。デスクには4つの引き出しが付いているほか、袖机らしき収納スペースも設置されている。
充実した個人の空間で勉強や読書がはかどりそうだが、近藤は「でも絶対2人ともダイニングテーブルで宿題するんだろうな。。笑笑」と笑いながら想像していた。
コメント欄には「真っ白、素敵…！」「お勉強机可愛いです」「この椅子、足置けてめっちゃいい〜！子どもたちは2人がパパママなのが幸せだろうなぁ」「子どもがダイニングテーブルで宿題する家って家族仲いいおうちだ絶対」「ご入学おめでとうございます」などと、さまざまな反響が寄せられている。
近藤と太田は、2015年9月に結婚。17年5月に長女、19年10月に次女、24年8月に三女が誕生した。