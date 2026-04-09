【ユニクロ】2990円で清潔感UP！大人がフレッシュな印象になれる「白トップス」春夏コーデ3選
【ユニクロ】大人が着たい！清潔感のある「白トップス」3選顔をぱっと明るく見せて、清潔感のあるコーディネートが完成する「白トップス」。くすみのないきれいな「白」がポイントだからこそ、プチプラで買い替えてフレッシュな印象をキープするのがおすすめです。
ユニクロで見つけた、全て2990円のおすすめ3品を着こなしと合わせてご紹介します。
1. コンサバなデザインが大人向けな「UVカットカーデ」
こちらで着用しているのは、「UVカットクルーネックカーディガン」（税込2990円）です。中には同色の「UVカットクルーネックセーター」を着て、アンサンブルコーデに仕上げています。
素材はコットン60%、レーヨン40％で滑らかな肌触り。UPF25の紫外線カット効果があり、“着る日焼け止め”として持ち歩くのにもぴったりです。軽くて薄手なので、くるっと丸めてバッグに入れておくのもおすすめ。
カラバリは写真のオフホワイトと、ネイビーの計2色。ボトムスには半端丈が今っぽい、黒の「コットンキュロット」を合わせて、今年らしいモノトーンコーディネートに。
2. ユニセックス仕様！ ベストセラーの「リブニット白T」
こちらの「ウォッシャブルミラノリブニットTシャツ」（税込2990円）は、男女兼用で着られるユニクロのベストセラーアイテム。ポリエステル39％、コットン37％、レーヨン24％という素材構成で、表面に凹凸（おうとつ）のない編み地はクリーンな印象です。
シンプルながらもこなれて見えるデザインが特徴で、大人女性の「白の半袖Tシャツがカジュアルになり過ぎてしまう」「白Tが年齢を重ねて似合わなくなった」というお悩みも解決してくれる一枚です。
写真のオフホワイトのほかに、ブラック、ピンク、ベージュ、オリーブ、ネイビー、ブルー3色の計9色と、豊富なカラバリも魅力。
ボトムスにはダークブラウンの「ウルトラストレッチアクティブワイドパンツ」をチョイス。ゆったりニット＆楽ちんパンツの組み合わせでも、白とブラウンの2色使いに絞ることで、スタイリッシュなカジュアルコーデに仕上がります。
3. 透かし編みがフェミニン！大人女性にいちおし「半袖ニット」
きれいめな着こなしが好みなら、「ポインテールクルーネックセーター／ウォッシャブル」（税込2990円）がいちおしです。程よいフィット感のあるショート丈のシルエットで、パンツにもスカートにも合わせやすいのが◎。
コットン100％素材で、素肌に触れても気持ちよく着られます。
ギャザーが入ったボリュームのあるスリーブや透かし編みの生地など、どこかヴィンテージライクでフェミニンな雰囲気が楽しめるのがポイント。カラバリは写真のオフホワイト、レッド、ベージュ、ネイビーの計4色です。
ボトムスには、4月中旬発売の黒の「イージーワイドパンツ」を合わせて、女性らしさのあるパンツコーデに仕上げています。
同じ「白トップス」でも着こなし方によって印象が変わり、おしゃれの楽しみが広がります。ぜひ参考にしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介アイテムが「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)