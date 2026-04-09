本田真凜、美肩チラリカジュアルコーデ披露「色気がある」「大人っぽい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/09】プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜が4月8日、自身のInstagramを更新。タンクトップにパーカーを合わせたカジュアルなコーディネートを公開した。
【写真】美人三姉妹24歳長女「色気がある」美肩チラリコーデ披露
本田は「満開の桜を見つけるまでジョギングの会 無事、滑り込み桜」と記し、桜の木の下でのショットを公開。タンクトップの上に軽くパーカーを羽織ったスタイルで美しい肩のラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「天使」「可愛すぎる」「コーデセンスが神」「色気がある」「大人っぽい」「透明感爆発」「スタイル抜群で憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】美人三姉妹24歳長女「色気がある」美肩チラリコーデ披露
◆本田真凜、美肩際立つタンクトップコーデ公開
本田は「満開の桜を見つけるまでジョギングの会 無事、滑り込み桜」と記し、桜の木の下でのショットを公開。タンクトップの上に軽くパーカーを羽織ったスタイルで美しい肩のラインを見せている。
◆本田真凜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「天使」「可愛すぎる」「コーデセンスが神」「色気がある」「大人っぽい」「透明感爆発」「スタイル抜群で憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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