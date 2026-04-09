工事不要で移動しやすい快適スポットクーラー！ ユアサプライムス「YNSP-25HAC」「YNSP-25SHAC」

記事ポイント ユアサプライムスのスポットクーラー2機種が2026年4月上旬発売工事不要で移動しやすい工業タイプのピンポイント冷却ジェットノズル搭載モデルは79,800円で遠くまで送風 ユアサプライムスのスポットクーラー2機種が2026年4月上旬発売工事不要で移動しやすい工業タイプのピンポイント冷却ジェットノズル搭載モデルは79,800円で遠くまで送風

ユアサプライムスは、工事不要で使える移動式のスポットクーラー2機種を2026年4月上旬より全国で販売しています。

壁掛けエアコンを設置しにくい倉庫や工場、イベント会場などで、必要な場所だけをしっかり冷やせる点が魅力です。

スタンダードモデルに加え、より遠くまで冷風を届けるジェットノズル付きモデルも展開しています。

ユアサプライムス「YNSP-25HAC」「YNSP-25SHAC」

発売日：2026年4月上旬種類：2種類希望小売価格：YNSP-25HAC 59,800円（税込）／YNSP-25SHAC 79,800円（税込）冷房能力：2.2kW／2.5kW消費電力：0.98kW／1.15kWドレンタンク容量：4L使用環境温度：25℃〜45℃

本製品は、壁掛けエアコンの設置が難しい場所に向けた本格工業タイプのスポットクーラーです。

本体一台に冷却と排熱の機能をまとめているため、排熱ダクトを窓や換気口に向けるだけで使えます。

冷房能力は最大2.5kWで、特定の作業スペースや機器まわりへ強力な冷風を届けます。

ストッパー付きキャスターを標準装備しているので、使いたい場所へ移動しやすく、設置後はしっかり固定できます。

強冷、弱冷、強風、弱風の4モードを備えており、現場の状況に合わせて運転を切り替えられます。

冷風ダクトは左右約210度、上下約50度まで向きを調整でき、狙った場所へ冷気を送りやすい設計です。

4Lのドレンタンクに加えてドレンホースにも対応しているため、屋内でも半屋外でも連続運転しやすくなっています。

ジェットノズル付きモデルの強み

YNSP-25SHACは、専用ジェットノズルを備えたスポット冷却強化モデルです。

主風洞の強い冷風に加え、副風洞の風が冷気のカーテンのように働くことで、より遠くまで冷風を絞って届けられます。

特定の作業者や機器を集中的に冷やしたい現場で使いやすい仕様です。

本体サイズは排熱ダクト取付時で縦803（1,238）×横401×奥行430mm、重量は約34kgです。

単相交流100Vで使えるため、現場導入のしやすさも特徴となっています。

騒音レベルは62dBで、倉庫や作業場、ガレージなど幅広いシーンに対応します。

ランニングコストの目安は、最大消費電力1.15kWで1日8時間、30日間使った場合に約8,556円／月です。

電力料金目安単価1kWh＝31円で計算しており、広い空間全体ではなく必要なエリアだけを冷やせる点が効率的です。

倉庫の荷捌き場や工場の作業エリア、イベント会場の受付周辺など、暑さ対策を集中させたい場所に適した1台となっています。

設置工事がいらず、必要な場所へ動かして使える点が大きな魅力です。

スタンダードモデルとジェットノズル付きモデルを使い分けることで、現場ごとの冷却ニーズに対応できます。

広い空間を丸ごと冷やさず、必要な範囲だけを効率よく冷やせる構成も実用的です。

ユアサプライムス「スポットクーラー YNSP-25HAC／YNSP-25SHAC」ユアサプライムス「YNSP-25HAC」「YNSP-25SHAC」の紹介でした。

よくある質問

Q. ユアサプライムスのスポットクーラーはいつ発売されていますか？

A. ユアサプライムス「スポットクーラー YNSP-25HAC／YNSP-25SHAC」は2026年4月上旬より全国で販売しています。

Q. 2機種の違いは何ですか？

A. YNSP-25HACはスタンダードモデルで、YNSP-25SHACは専用ジェットノズルを備えた送風強化モデルです。

Q. 電気代の目安はいくらですか？

A. 最大消費電力1.15kWで1日8時間、30日間使用した場合の電気代の目安は約8,556円／月です。

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