9日未明、金沢市内で合わせて7棟の住宅を焼く火事がありました。高齢男性1人が救急搬送された他、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。



空高く舞い上がる、大量の火の粉。



住田 鉄平 記者：

「住宅全体が激しい炎に包まれています」



激しく燃え上がる炎とともに、屋根の一部が崩れ落ちる様子も…



火事があったのは、金沢市畝田東2丁目の一般住宅で、9日午前1時すぎ、近くに住む住民から「近所の家が火事です」と119番通報がありました。





付近の人は：「ボンボンっていうバシって、音で目が覚めた。すごかったね。30メートルくらい上がっとった感じやね」現場は、金沢市立工業高校近くの住宅密集地。火は、木造2階建ての住宅を全焼した他、隣接する住宅6棟にも延焼しました。この火事で、この家の高齢男性がやけどなどの症状で救急搬送された他、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。

警察では、2人がこの家に住む80代の妻と50代の息子とみて身元の確認を急いでいます。



9日朝から行われた実況見分の結果、火元は特に燃え方が激しかった1階の和室と特定されました。



警察と消防では、引き続き詳しい出火原因を調べています。

