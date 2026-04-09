BTS、ワールドツアーを控えた心境と見どころを語る！「より楽しく特別な公演になると思う」（Jung Kook）

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BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』が、4月9・11・12日に韓国・高陽総合運動場メインスタジアムにて開幕。これに向けてメンバーが、ワールドツアーを控えた心境と見どころを語ったこれに向けてメンバーが、ワールドツアーを控えた心境と見どころを語った

■世界35都市で計85回にわたり開催

今回のワールドツアーは、高陽を皮切りに、東京、北米、欧州、南米、アジアなど、世界35都市で計85回にわたり開催。これは韓国アーティストの単一ツアーとしては史上最多公演数となる。さらに日本や中東での追加公演も予定されており、ツアー規模は今後さらに拡大する見通しだ。

今回の公演では、 5thアルバム『ARIRANG』の収録曲はもちろん、長年愛されてきたヒット曲も披露される。特に360度全方位から鑑賞できるステージで繰り広げられる圧倒的なパフォーマンスに対し、期待が最高潮に達している。

■BTSメンバー Q＆A

Q：久しぶりのワールドツアーを控えた現在の心境は？

RM：まだ実感が湧かない。気づいたらステージの上に立っていそうだ。360度ステージのため準備の過程は簡単ではなかったが、いざ始まれば本当に楽しいと思う。何より、久しぶりにマイクを握り、世界中のARMY（BTSファンの呼称）の皆さんに会えることを楽しみにしている。

Jin：僕たちはアーティストにとって最も大切なのはコンサートだ、と口をそろえて話してきた。一日も早く世界中の観客に会いたいし、久しぶりのワールドツアーなので、各地域の文化や公演の雰囲気を間近で感じたいと思っている。

SUGA：子どもの頃から、アーティストにとってコンサートが最も重要だと思ってきたし、今もその思いは変わらない。メンバー全員、今回のワールドツアーを本当に楽しみにしている。たくさんの関心と期待を寄せてほしい。

j-hope：ワールドツアーはいつも楽しくて幸せだ。世界中のARMYの皆さんと一緒に楽しむ祝祭なので、今回もワクワクしながら準備している。

Jimin：これまで数多くの公演を行ってきたが、今回は以前とはまったく異なるステージをお見せしようと考えている。大きな挑戦でもあるが、期待していただければうれしい。

V：久しぶりのツアーなので、勘が鈍ってはいないかと心配になり、いつもの何倍も一生懸命準備した。期待していてほしいし、僕たちが準備したすべてをお見せしたい。

Jung Kook：早くステージに立ちたい。久しぶりに観客の皆さんと直接会えると思うと、とても胸が高鳴る。一生懸命に準備してきた分、早く会場で一緒に盛り上がりたい。

Q：今回のツアーの見どころは？

RM：ステージの上でみんなと一緒に思いきり飛び跳ねる瞬間が一番楽しみだ。会場全体が巨大なクラブのように感じられたらいいと思っている。そんな思いで作った曲もあるので、その光景が実際に広がれば本当に幸せだと思う。

Jin：360度ステージで、すべての方向を正面として活用する。2019年のファンミーティング以来、久しぶりの試みだ。ステージも回り、僕たちも回るので、一味違った楽しさを感じてもらえるはずだ（笑）。

SUGA：観客の皆さんと初めて対面する瞬間が一番楽しみだ。ショー的な演出をふんだんに取り入れた公演なので、視覚的にも十分楽しんでいただけると思う。

j-hope：360度ステージなので、楽曲ごとに感じられる雰囲気がすべて異なるはずだ。そこが今回の最大のポイントだと思う。演出もショーを観ているような感覚になるし、韓国らしさを表現した演出も興味深いポイントになると思う。

Jimin：最も楽しみなのは、長く待ってくださったARMYの皆さんに会う瞬間だ。これまではパフォーマンス中心のステージが多く、演出面で多様な試みを行うのは容易ではなかった。しかし今回は、視覚的にも楽しんでもらえるよう演出にさらに力を入れた。

V：楽曲、セットリスト、演出、構成のすべてが非常にしっかりしていると思う。それだけ自信を持って、誇らしくお見せできる公演だ。

Jung Kook：360度公演なので心配もある。失敗しないかという不安もあるが、四方にいる観客の皆さんと交流できるので、より楽しく特別な公演になると思う。見どころ満載の公演なので期待してほしい。

■『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』について

BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』は、高陽公演から東京ドーム公演、北米、欧州ツアーまで、計46公演がすでに全席完売。北米では、エルパソのサン・ボウル・スタジアム、スタンフォード・スタジアム、フォックスボロのジレット・スタジアム、ボルチモアのM＆Tバンク・スタジアム、アーリントンのAT＆Tスタジアムにて、韓国アーティストとして初めて単独公演を行う。

南米でもあらたな記録を更新していく。彼らは韓国アーティストとして初めて、コロンビア・ボゴタのエスタディオ・エル・カンピンと、アルゼンチン・ブエノスアイレスのエスタディオ・ウニコ・デ・ラ・プラタで公演を開催する。また、チリ・サンティアゴのエスタディオ・ナシオナルでは、韓国アーティストとして初めて単独コンサートを開催する。

なお、4月17・18日に東京ドームで開催される日本公演は全国346館の映画館でライブ生中継される他、「Weverse」を通じてオンラインでもライブ配信される。

(P)＆(C)BIGHIT MUSIC

■リリース情報

2026.03.21 ON SALE

ALBUM『ARIRANG』

韓国発売日：3月20日

■【画像】ワールドツアーのロゴ

■関連リンク

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

https://www.universal-music.co.jp/bts/