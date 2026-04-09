京都府南丹市園部町で3月23日から小学生の安達結希くん（11）が行方不明になっている事件。4月7日朝、自宅付近の別荘地周辺に捜索隊や京都府警の科捜研、刑事を含めた約60人が投入され、午後4時半ごろまで10時間に及ぶ捜索が行われた。しかし手がかりは得られなかった。

【写真を見る】「ひと気のない別荘地」「廃墟のような建物も」4月7日に府警らが”本腰捜索”を行なった山林

父親の証言によると、結希くんは卒業式に参加するために父親が車で小学校へ。しかし敷地内に入った後、忽然と足取りが途絶えたという。大手紙社会部記者が解説する。

「これまで府警が重点的に捜索していた場所は、結希くんが姿を消した南丹市園部小学校周辺や、そこから北西に約3km離れた山中など。その山は、3月29日に結希くんの黄色のランリュックが発見された場所です。有力な手がかりかと思われましたが、不自然な点が見受けられたことから"人為的な意図"で置かれた可能性も指摘されており、捜索は難航を極めていました。

というのも、そのあたりは地元の消防団によってすでに複数回捜索されていた場所で、当初リュックは見つかっていなかった。また、失踪から発見までの間、現場では雨が降った日があったにもかかわらず、リュックはほぼ汚れておらず乾燥した状態で発見されたようです」（大手紙社会部記者）

現在、捜索が進められている結希くんの自宅周辺は、リュックの発見現場から約9km離れている国指定名勝「るり渓」近く、ログハウスやコテージなどが立ち並ぶ一帯だ。自宅裏から約100メートルの場所に規制線が張られ、その奥で捜索が進められたという。

なぜ一転、自宅裏の別荘地なのか。

「捜査関係者などによれば、"捜索範囲の拡大"の過程で行われたもの。立て付けとして『自宅周辺を改めて捜索する必要性があったため』とのことです」（同前）

約9km離れた場所に捜索エリアを移動

キー局社会部記者は、「リュックの発見場所と自宅付近の『るり渓』は、府道453号線でつながっていますが、南丹小学校を起点とするとそれぞれ異なる方向に位置している」と指摘する。

「仮に、結希くんが姿を消したとされる小学校からリュックの発見場所を経由して、自宅方向へ移動するとしたら、北西方向に3km弱進んだ後で中心部方面へUターンし、府道453号線沿いを南西方向へ約9km進むという大回りになる。迷わず順調に歩いたとして、大人でも4時間近くかかる距離。小学生の足で移動するのは難しいし、導線として不可解です」（キー局社会部記者）

地元住民によれば、そもそもリュックの発見場所が「小学生が1人で歩いていくような場所ではない」とのこと。山中の峠道は、車がすれ違うのが難しいほどの狭い道となっている。地域住民の女性の話。

「こんなとこを一人で歩いとったら目立ちますから、もし歩いている小学生がおったら、みんな気づきますよ。夜は峠の方は真っ暗闇です。あんなところへ歩きでいく人はいません。車で丹波町に抜ける時に使うだけの道やから」（地域住民の女性）

一方、別荘地周辺もひと気のないエリアだ。現場の規制線が解かれた7日16時30分すぎに取材班が足を運ぶと、規制線付近の数軒以外は、空き別荘がほとんどで、中には廃墟のような建物も確認できた。また、山林は草木が手入れされておらず、普段から人が頻繁に出入りしていないことが一目でわかる場所だった。

「これだけ距離が離れた場所に捜索エリアを移したということは、何かしらの情報を得て動いた可能性があります」（前出・大手紙社会部記者）

結希くんはどこへ消えてしまったのか。リュックが発見された山中方面か、自宅近くの別荘地か──。懸命な捜索は続く。（もっと詳しく読む→「父親送迎後"空白の10分間"に何が」）

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