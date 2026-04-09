不倫相手と職場で行為に… 二階堂高嗣が2話連続で熱演 「お盛んすぎる」「理性搭載されてなすぎだろ」SNSで反響『サレタ側の復讐』第2話【ネタバレあり】
テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第2話が8日放送され、“モラハラ夫”の役を務める二階堂高嗣の行為に及ぶシーンに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】“不倫相手”と顔を近付け…演技に反響が寄せられた二階堂高嗣
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
第2話では、奈津子が夫・義隆（二階堂）の不倫現場を目撃し、絶望に打ちひしがれる中、大学時代の友人、佳乃と麗奈と再会を果たす。久々の再会も束の間、佳乃は奈津子に問いかける。
「ねぇ、奈津子。不倫した夫って許せる？」。佳乃は夫・将生（落合モトキ）が同じ研究室の大学院生と不倫していることを告白する。さらに、麗奈は夫・樹（高松アロハ）が複数の女性と不倫していると嘆く。
2人の告白に込み上げる感情を抑えきれず、奈津子も涙ながらに義隆の不倫を打ち明けると、佳乃は2人に対して、夫たちへの復讐を誓う「復讐同盟」の結成を持ちかける。同盟には3つの鉄の掟を作る。
終盤には、義隆が若い不倫相手と職場の倉庫のような一室で行為に及ぶシーンが描かれた。二階堂は2話連続で不倫相手と体を重ねるシーンを熱演した。
このシーンには、SNSで「お盛んすぎる」「理性搭載されてなすぎだろ」などのコメントが寄せられている。
【場面写真】“不倫相手”と顔を近付け…演技に反響が寄せられた二階堂高嗣
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
第2話では、奈津子が夫・義隆（二階堂）の不倫現場を目撃し、絶望に打ちひしがれる中、大学時代の友人、佳乃と麗奈と再会を果たす。久々の再会も束の間、佳乃は奈津子に問いかける。
「ねぇ、奈津子。不倫した夫って許せる？」。佳乃は夫・将生（落合モトキ）が同じ研究室の大学院生と不倫していることを告白する。さらに、麗奈は夫・樹（高松アロハ）が複数の女性と不倫していると嘆く。
2人の告白に込み上げる感情を抑えきれず、奈津子も涙ながらに義隆の不倫を打ち明けると、佳乃は2人に対して、夫たちへの復讐を誓う「復讐同盟」の結成を持ちかける。同盟には3つの鉄の掟を作る。
終盤には、義隆が若い不倫相手と職場の倉庫のような一室で行為に及ぶシーンが描かれた。二階堂は2話連続で不倫相手と体を重ねるシーンを熱演した。
このシーンには、SNSで「お盛んすぎる」「理性搭載されてなすぎだろ」などのコメントが寄せられている。