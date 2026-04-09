武夷山市五夫鎮で住民に詐欺対策について説明する金融監督管理支局の責任者。（３月１０日撮影、武夷山＝新華社配信／邱汝泉）

【新華社武夷山4月9日】中国福建省武夷山市の金融監督管理支局はこのほど、複数の銀行と連携して金融詐欺防止キャンペーンを開始した。住民らに詐欺の手口や対策などを解説し、防犯意識の向上と財産保護を図った。

武夷山市五夫鎮で住民に詐欺対策について説明する銀行の責任者。（３月１０日撮影、武夷山＝新華社配信／邱汝泉）

武夷山市五夫鎮で住民に詐欺対策について説明する銀行員。（３月１０日撮影、武夷山＝新華社配信／邱汝泉）

武夷山市五夫鎮で住民に詐欺対策について説明する銀行員。（３月１０日撮影、武夷山＝新華社配信／邱汝泉）