スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、名作フラペチーノ5種類が復活する「THE STAR フラペチーノ」を4月8日から発売中です。同社の公式「X」アカウントが、5種類のフラペチーノをRPG風にアレンジした画像を投稿しています。

【画像】うわ…メロンが圧倒的“勇者”！ コチラが5種類のフラペチーノのRPG風《ジョブ》《ステータス》です！（7枚）

メロンは「勇者」…最初の旅の仲間は？

「THE STAR フラペチーノ」は、1996年8月2日の東京・銀座への日本1号店の開業から、2026年に30周年を迎えたことを記念して企画されたもの。1つの店舗で出会えるフラペチーノは「メロン」「フルーツヨーグルト」「コーヒー ジェリー」「加賀 棒ほうじ茶」「チャンキー クッキー」のうち1つのみで、“5つの名作”を探して巡る楽しさが体験できます。

公式アカウントは、「あなたのパーティーの最初のメンバーはどれ？ THE STAR フラペチーノ巡りの旅」とコメント。5種類の「THE STAR フラペチーノ」にそれぞれ「ジョブ」を割り当て、RPGの“ステータス画面”風にアレンジした画像を投稿しました。

「THE フラペチーノ of メロン of メロン」のジョブは「勇者」。ステータスは「神秘」「上品」がMAX値の100となっています。ほかに「爽やかさ」「信念」の数値が高く、「THE STAR フラペチーノ」のリーダー的存在になりそうです。

「THE フラペチーノ of チャンキー クッキー」のジョブは「戦士」。ステータスは「突発力」「食欲」がMAXで、「陽気」「仲間思い」の数値が高くなっています。パワー系かつ、パーティーのムードメーカーとして旅をにぎやかにしてくれそうです。

「THE フラペチーノ of 加賀 棒ほうじ茶」のジョブは「学者」。ステータスは「解析力」がMAXで、「静けさ」「癒やし」「誠実さ」の数値が高くなっています。パーティーの頭脳担当として活躍しそうです。

「THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー」のジョブは「魔法戦士」。ステータスは「深み」「余裕」がMAXで、「孤高」「品格」の数値も高くなっています。魔法も物理攻撃も得意な器用さで、1人でも旅の苦境を乗り越えてしまいそうです。

「THE フラペチーノ of フルーツ‐オン‐トップ‐ヨーグルト with クラッシュ ナッツ」のジョブは「吟遊詩人」。ステータスは「華やかさ」「愛され」がMAXで、「ときめき」「無邪気」の数値も高くなっています。パーティーの“愛されキャラ”となりそうです。

SNS上では、「パーティーの最初のメンバー」が続々と投稿されています。圧倒的に多かったのは「勇者メロン」。「勇者メロンで始まりました」「メロンって勇者だったんだ（笑）」「最初のメンバーはメロン。ジョブが勇者だったのにびっくり」「仕事帰りに勇者をパーティーに迎え入れました」との声が上がっています。

ほかにも、「学者を仲間にしたぞ！」「吟遊詩人！」「魔法戦士をメンバーにします」「最初は戦士でした」とのコメントが寄せられました。