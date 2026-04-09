「絶対イケメン」益若つばさ、息子がクッキーを作る姿に「クオリティ高くてびっくり」「似すぎてる」反響
モデルの益若つばささんは4月8日、自身のInstagramを更新。息子がクッキーを作る姿を披露しました。
【写真】益若つばさの息子がクッキーを作る姿
ファンからは、「めちゃくちゃ上手！」「口元がつばさちゃんに似すぎてる！」「絶対イケメン！」「クオリティ高くてびっくりです！」「料理上手もつーちゃん譲り？」「つーちゃんに似てるな」
「食べるのもったいないくらいかわいいクッキー」「センス良すぎる」「絶対モテる」と、称賛する声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】益若つばさの息子がクッキーを作る姿
「絶対モテる」益若さんは「少し前のお話。息子が『ホワイトデーに手作りのアイシングクッキー作りたい』とのことで、ママは助手したよ」とつづり、13枚の写真と3本の動画を投稿。1枚目の写真は、出来上がったクッキーと息子のショットです。目元は隠れていますが、鼻や口元は益若さんとそっくりでイケメンなのが伝わります。2枚目の写真は、猫、犬、サメなどの型抜きクッキーのアップで、くすんだカラーのアイシングにもこだわりが感じられます。
「食べるのもったいないくらいかわいいクッキー」「センス良すぎる」「絶対モテる」と、称賛する声が相次ぎました。
親子ショットを披露自身のInstagramで親子ショットなどをたびたび公開している益若さん。3月4日の投稿では「息子と大阪行きました」とつづり、大阪旅行での親子ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)