DeNAは9日、5月4日の広島戦で開催する『STAR WARS GAME』のイベント詳細決定を発表した。

当日は、シスの暗黒卿ダース・ベイダーをはじめ、スター・ウォーズでおなじみのキャラクターたちが来場。横浜スタジアム Y デッキ内でのグリーティングや試合前セレモニーに登場し、横浜スタジアムを盛り上げる。

また、ビジョン映像や音楽などでスター・ウォーズの銀河を表現する球場演出を実施し、1日を通して横浜スタジアムがスター・ウォーズ一色に染まる。

さらに、ゲストとして、ベイスターズファンであり、1999年公開の『スター・ウォーズエピソード1/ファントム・メナス』以降、伝説の<ジェダイ・マスター>オビ=ワン・ケノービの日本語吹き替えを担当されている森川智之さん

の来場が決定。当日は、ベイスターズとスター・ウォーズの魅力を語るトークショーを実施するほか、公認コスチューム団体によるスター・ウォーズのキャラクターとともにセレモニアルピッチにも出演する。

▼ 森川智之さん コメント

「長年愛してやまない横浜DeNAベイスターズのファンとして、この特別な日にマウンドに立てることを心から光栄に思います。オビ=ワン・ケノービを演じてきたご縁で迎える5月4日。スター・ウォーズのフォースとハマスタの熱気が重なり合う瞬間に今から胸が高鳴っています。そして、広島東洋カープの皆さんとファンの方々にも敬意を表します。お互いの力を尽くした好ゲームの中で、スタジアムが一つになることを願っています。さて、当日はジェダイ代表としてフォースの力でセレモニアルピッチをします（笑）。フォースと共にあらんことを。そしてナイスゲームを! May the Force be with you.」