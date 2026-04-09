アメリカとイラン　11日に停戦協議へ　イスラエルのレバノン攻撃で先行き不透明　少なくとも254人死亡と当局発表

ホワイトハウスのレビット報道官は8日アメリカとイランによる1回目の停戦協議が11日に行われると述べました。

しかしイスラエルがレバノンへの攻撃を続けていることからイランが反発を強めていて協議の先行きは不透明です。

レビット報道官：

協議の1回目は現地時間の土曜日の午前に行われる。我々は、直接の会談を楽しみにしている

レビット報道官は会見でアメリカとイランによる協議がパキスタンのイスラマバードで現地時間の11日に行われ、アメリカからはバンス副大統領やウィトコフ中東担当特使などが参加すると明らかにしました。

しかし、イスラエルは8日、「アメリカとイランの停戦合意にレバノンは含まれない」と主張し、親イラン武装組織ヒズボラの拠点へ過去最大規模の攻撃を行いレバノン当局は少なくとも254人が死亡したと明らかにしました。

イランのアラグチ外相は「イスラエルが合意を破っている」として「アメリカは停戦か戦争を続けるかを選ばなければいけない」と警告しました。

ロイター通信はサウジアラビアでホルムズ海峡の代替ルートとして使われている東西石油パイプラインがイランの攻撃で損傷したと伝えるなど散発的な戦闘も続いていて協議への影響が懸念されます。