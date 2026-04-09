Image: X

『ウォーリー』に似てる…似てない？

アクションカムでおなじみのInsta360が、イースターのタイミングで新製品をチラ見せしています。

それがこちら。

We've hidden a huge Insta360 surprise in an Easter egg that's slowly hatching… It's about to change the way you shoot.

What do you think is inside? pic.twitter.com/dAwwzDO6lr - Insta360 (@insta360) April 5, 2026

手前の卵のなかにぼんやりと見える、カメラらしきサムシング。これ、噂されていたInsta360版のDJI OSMO Pocket、通称「Insta360 Luna」なのでは!?

しかもよーく見ると、レンズらしき目が2つ並んでいるではありませんか。次世代のOsmo Pocketの上位機種は二眼になるのではと噂されていましたし、ここもぶつけてきた感がありますね。

このInsta360 Lunaですが、中国内ではすでに発表済み。Leicaロゴも確認されており、Insta360 Ace Pro 2と同様にLeicaと共同開発したレンズを搭載していると思われます。画質にも自信アリ、と。

スペックのリークによると価格は499〜699ドル（約7万9000円〜11万円）で、70mmの望遠レンズや4K撮影に対応。Osmo Pocketの一強時代を終わらせるライバル、もうすぐ来ますよ！

Source: Disney, X, Sina(1, 2)