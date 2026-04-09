西武園競輪の開設76周年記念「G3第1回平原康多カップ」が、きょう9日に開幕する。初日メインは12Rの特選だ。

栃茨コンビに期待。真杉が好機に仕掛けて吉田が差す。古性の頭も。

＜1＞古性優作 前回は体は重かったけど、感覚は良かった。治療も行けていないので疲れている。単騎自力。

＜2＞菅田壱道 前半に強めに練習し後半は調整した。練習の感じはいい。阿部君。

＜3＞真杉匠 乗り方を意識して練習し、前回よりはいいと思う。4人で並んでも面白くない。別で自力。

＜4＞森田優弥 直前に体調を崩したので、練習は1、2日。第1回の平原康多カップなので気合入る。自力。

＜5＞松浦悠士 イベントがあったので忙しかった。前検日に刺激を入れる。自力。

＜6＞武藤龍生 落車で肋骨を骨折。普段と比べたら厳しいが、平原康多カップなので気持ちでカバー。＜4＞へ。

＜7＞吉田拓矢 前回最終日で体にダメージがあったのでケアした。部品も壊れたので交換する。真杉君へ。

＜8＞和田健太郎 普通に練習。松浦君へ。20年の高松宮記念杯決勝で連係した。

＜9＞阿部拓真 まだまだだと痛感。自分でやれる時はやりたい。自力、自在。