しげの秀一『頭文字D』（講談社）デザインの「Zippo 『頭文字D』 ブルーチタン model 藤原拓海」が楽天市場にて販売開始された。

【写真】「曲がる！！／曲がってくれオレのハチロク！！」

本商品は『頭文字D』とZIPPOのコラボレーションモデルであり、150個限定で販売されるアイテム。『頭文字D』の作中でも主人公「藤原拓海」が登場する印象的な名シーンを、ブルーチタニウムのボディにレーザー加工で精密に再現した特別仕様となっている。

展開されるのは「曲がる！！／曲がってくれオレのハチロク！！」と発するワンシーンが描かれた「曲がってくれ」はじめ「スキがあれば」「30th」といった3種類のデザイン。各商品はそれぞれ150個の限定生産品となっているほか、ZIPPOのサイドには「150/001 ～ 150/150」のシリアルナンバーが刻印されている（ナンバーはランダムでの発送となる）。

なお本商品は講談社公認の『頭文字D』ライセンス取得商品となっている。本商品は数量限定生産のため、販売状況によっては早期に完売となる場合がある。

本商品は楽天市場店のほかCAMSHOP.JP オフィシャルショップで販売中。CAMSHOP.JP オフィシャルショップでは他にも『頭文字D』グッズを取り扱っている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）