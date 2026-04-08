話のネタになりそうな「岩手県のお土産」9選！ 2位「南部せんべい」を抑えた1位は？【2026年調査】
長い冬が終わりを告げ、春の足音が聞こえ始めるこの時期は、旅の思い出もより鮮明に残ります。定番から隠れた名作まで、手渡した相手の笑顔が引き出せるような魅力的なラインナップに注目が集まりました。
All About ニュース編集部では、2026年3月24日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、話のネタになりそうな「岩手県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
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▼回答者コメント
「素朴で美味しいから」（20代女性／神奈川県）
「岩手の伝統菓子で、胡麻やピーナッツ入りなど種類が多いと話せるので、話のネタになりそうなお土産だからです」（60代女性／愛知県）
「味が美味しくておすすめしたいお土産だからです」（30代女性／北海道）
▼回答者コメント
「形が、可愛らしいと思うからです」（50代女性／愛知県）
「岩手土産の絶対王者であり、まんじゅう＋黄身餡＋ホワイトチョコの三層構造になっているから」（60代男性／東京都）
「岩手といえばかもめの卵。好きな人が多いので話題になりそう」（30代女性／埼玉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月24日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、話のネタになりそうな「岩手県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：南部せんべい（巖手屋）／29票岩手の伝統工芸品を思わせる、素朴で力強い味わいが魅力の南部せんべい。胡麻やピーナッツなどの定番に加え、最近ではチョコ掛けやクッキー風など種類も豊富です。「縁（みみ）」がついた独特の形状は、岩手の厳しい自然と共に育まれた食文化の歴史を語るのに最高のネタとなります。
▼回答者コメント
「素朴で美味しいから」（20代女性／神奈川県）
「岩手の伝統菓子で、胡麻やピーナッツ入りなど種類が多いと話せるので、話のネタになりそうなお土産だからです」（60代女性／愛知県）
「味が美味しくておすすめしたいお土産だからです」（30代女性／北海道）
1位：かもめの玉子（さいとう製菓）／65票三陸の空を飛ぶカモメの卵をモチーフにした、岩手を代表する銘菓です。しっとりとした黄身あんをカステラ生地で包み、ホワイトチョコレートでコーティングした構造は、本物の卵のような見た目で驚きを与えます。その愛らしいフォルムと、素材の持ち味を活かした贅沢な味わいが多くの支持を集めました。
▼回答者コメント
「形が、可愛らしいと思うからです」（50代女性／愛知県）
「岩手土産の絶対王者であり、まんじゅう＋黄身餡＋ホワイトチョコの三層構造になっているから」（60代男性／東京都）
「岩手といえばかもめの卵。好きな人が多いので話題になりそう」（30代女性／埼玉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)