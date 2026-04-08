3月23日に京都府南丹市で男子児童が行方不明になってから、2週間あまりが経過。男児が通っていた小学校では4月8日に始業式が行われ、児童の登校時には学校入口まで送り届ける保護者の姿も見られたという。

「行方不明になったのは、南丹市立園部小学校に通う安達結希くん（11）。23日午前8時頃に父親が小学校付近まで車で送り届けたのを最後に、消息が途絶えています。この日は卒業式が行われ、5年生と6年生のみが登校。学校では4月6日に保護者向けの説明会が開かれ、児童の欠席を確認したら15分以内に保護者に連絡するなどの対策や、児童のメンタルケアについて共有されたといいます」（全国紙社会部記者）

いっぽう結希くんの行方不明をめぐっては、手掛かりも乏しい。各メディアによれば、学校や市内の防犯カメラに映っていたという情報はなく、同じ時間帯に徒歩で通学していた児童や保護者からの目撃情報もないという。

「防犯カメラなどの捜査で、結希くんが電車やバスなどの公共交通機関を使った形跡も確認されていません。現時点で唯一の手掛かりとなるのは、3月29日に結希くんの『ランリュック』と呼ばれる通学用の黄色いかばんを親族が見つけたこと。ただ、見つかった場所は小学校から北西に約3キロメートル離れた山中で、結希くんの自宅とは違う方向でした。さらにリュックが見つかった付近は24日、25日、28日にも捜索が行われていたといい、不可解な点も指摘されています」（前出・全国紙社会部記者）

警察などでは延べ1000人近い捜査員を投じ、南丹市を中心に隣の京丹波町にも捜索範囲を拡大。山奥やリュックが見つかった近くの池などが丹念に調べられるなか、7日に新たな動きが--。

「午前7時頃から結希くんの自宅付近の山中で、60人態勢の捜索が行われたのです。『るり渓』と呼ばれる一帯で別荘などの建物も多く、園部小学校前から南西に約9キロメートル離れた場所でした。結希くんの自宅周辺はこれまでも捜索されましたが、ここまで大規模なものは結希くんが行方不明になってから初めて。現場では規制線が張られ、鑑識や警察関係の車両が出入りする様子も見られました。規制線は午後5時前に解除されましたが、新たに見つかったものはなかったとのことです」（前出・全国紙社会部記者）

8日も約30人態勢で捜索が続けられているというが、結希くんの自宅周辺に焦点を当てた捜索に切り替えられた背景にはどのような事情があったのか。元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏に解説してもらった（以下、カッコ内は小川氏）。

結希くんは父親の車に乗り、小学校の敷地内にある駐車場まで送ってもらったとされている。現地に赴いてその場所を確認した小川氏によれば、

「父親が結希くんを車から降ろしたと言われている地点から学校まで150メートルほどで、防犯カメラにも映っておらず、目撃者もいないとされていますが、時間的にも場所的にも誰にも見られないということはあり得るのかと思いました。そこから学校につながる道中にある急斜面を上っていったとしても、何らかの痕跡が残るはずです」

いっぽうリュックが見つかったことについては、“目くらまし”の可能性が強いという。

「事故や自発的に姿を消したわけでもないとすれば、一体なんなのか。発見されたリュックは、捜索をかく乱させる“目くらまし”の可能性が強いと思っています。警察では『誘導ポイント』と言われており、警察やメディア、大衆の目を向けさせる手口だと見られています。実際にリュックが見つかったことによって、メディアもそこに集中しましたよね」

では7日に入ってから、警察が結希くんの自宅周辺を集中的に捜査し始めたのはなぜか？

「あらかじめ計画していたのかもしれませんが、確度の高い情報を得た可能性もあるでしょう。そもそも結希くんが学校に登校しなかった可能性も、警察は捜査をしているのではないでしょうか」

捜査現場では規制線も張られ、鑑識車両も数台出入りしていたというが、こうした動きは何を意味するのか。

「まず規制線が張られたのは、恐らく令状をとって家宅捜索をしたのではないかと思います。もちろん警察は家宅捜索をしたと発表していませんし、結希くんの自宅を家宅捜索したのかもわかりません。ただ、捜索差押許可状の令状が出されたから、規制線が張られたのだと思います。

規制線の奥は空き家になっている別荘もあったので、いくら空き家といっても捜索するのであれば令状が必要になります。また、現場で鑑定や採取するものが出てくる可能性も視野に入れて、鑑識を呼んだのでしょう。単なる捜索ではなく令状をとっての捜索だからこそ、証拠品を確保、採取する用意も周到にしていたのだと思います」

今後の捜査の展開について聞くと、「やはり、新たな手掛かりが出てきた場合に大きく動くでしょう。仮に誰かとの関連性が出てくれば、その人物を任意同行して事情聴取することになると思われます」とのことだった。

各メディアによれば、結希くんの同級生や保護者たちからは「本当に心配」「無事でいて」と声が上がっているという。一刻も早い発見が待たれる。