【しろたん×初音ミク コラボアイテム】 9月 展開開始予定

フリューは、プライズ商品「しろたん×初音ミク」コラボアイテムを9月に展開開始する。

本アイテム群では、せんちゃ氏が描いたイラストを基にした「Exc∞d Creative」シリーズのフィギュアに加え、全高40センチの「BIGぬいぐるみーネギしろたんー」、ピアプロキャラクターズのイメージモチーフになりきった「しろたん」マスコットを展開する。

フィギュアはキュートな表情の初音ミクと「しろたん」が並び、ミクグリーンの星を台座に浮かんでいるような造形となっている。イラストを忠実に再現しつつ、透明感のある髪の流れがかわいらしい。

Sirotan LICENSED by creative yoko (C) CREATIVE YOKO

Art by せんちゃ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net