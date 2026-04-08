

岡田結実＆村田祐基（超特急）

俳優でタレントの岡田結実とダンス＆ボーカルグループ・超特急の村田祐基がW主演を務めるショートドラマ『アイドル夫を捨てたら、人生逆転した件』（1話1分程度／全61話予定）が、5月に縦型ショートドラマプラットフォーム『ReelShort』で配信される。

岡田は長編ショートドラマで初主演を飾り、村田はショートドラマ初主演で単独での映像作品も初となる。

同作は、人気アイドルの夫・橘李人（村田）を支え続けてきた主人公・橘怜音（岡田）の大逆転劇。李人はマネージャー・茉凜と不倫関係にあり、茉凜の嘘を信じて怜音を遠ざけていく。さらに事故で怜音はお腹の子供を失い、どん底へと突き落とされる。しかし彼女は大手芸能事務所の令嬢であり天才プロデューサーという顔を持っていた。離婚を機に本来の居場所へ戻り、人生を取り戻していく物語。

岡田は「スピード感と現場の和気あいあいとした感じで緊張感なく楽しめました！」と初主演となった長編ショートドラマの撮影を振り返った。「愛してくれる人、愛する人を大切にしたくなると思います」と作品の魅力をコメント。

村田は「すごく貴重な経験をさせていただきました」と本格演技に初挑戦した感想を言葉に。「是非僕が演じるアイドル『橘李人』をお楽しみに！」と目を輝かせている。

世界中のアプリストアでダウンロード数No.1を記録している縦型ショートドラマプラットフォーム『ReelShort』を展開する株式会社Crazy Maple Studio Japanは、日本市場におけるオリジナルショートドラマの制作および配信を本格的に始動する。同作はその第1弾として制作される本格ローカライズ作品で、世界市場で培った大ヒットの法則（フォーマット）と、日本の第一線で活躍するクリエイターおよび豪華キャスト陣がタッグを組み、スマートフォンから始まる新しいエンターテインメントの形を日本の視聴者へ提案する。

岡田結実コメント

ご縁があり、長編ショートドラマで初の主演を務めさせていただけたこと、本当に心から幸せです。ショートドラマならではのスピード感と現場の和気あいあいとした感じで緊張感なく楽しめました！キャストのみんなが揃うと物語からは想像できないほどの笑いが溢れる現場でした。「アイドル夫を捨てたら、人生逆転した件」というタイトルに衝撃を受ける方も居るんじゃないでしょうか？人生大逆転ってそう簡単に起こせる事でもないのに！？って私も驚きだったのですが、今回演じた橘怜音ちゃんが人生大逆転させていく様はとても気持ちが良く人を前向きにさせると思います。そして最後には、愛してくれる人、愛する人を大切にしたくなると思いますので是非皆様に見ていただきたいです！

村田祐基コメント

今回初めて、岡田さんとのW主演という立場で橘李人役を演じさせていただきました。演技を本格的にしたことがなかった身として、すごく貴重な経験をさせていただきました。監督をはじめ、周りの共演者の皆様が本当に経験豊富でたくさん支えていただき、何度も救われました。まだまだ未熟ではありますが、この経験を糧にこれからも一つ一つ積み重ねていきたいと思います。この作品に関わってくださったすべての皆様に、心から感謝しています。是非僕が演じるアイドル「橘李人」をお楽しみに！