「日経225オプション」4月限プット手口情報（8日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 117( 117)
BNPパリバ証券 115( 115)
みずほ証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
SBI証券 13( 7)
三菱UFJeスマート 4( 4)
松井証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
◯5万5375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
BNPパリバ証券 5( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
◯5万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 352( 302)
BNPパリバ証券 148( 148)
ゴールドマン証券 82( 82)
SBI証券 65( 55)
SMBC日興証券 45( 45)
ソシエテジェネラル証券 41( 41)
楽天証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 14( 14)
松井証券 10( 10)
ビーオブエー証券 206( 6)
フィリップ証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
広田証券 2( 2)
JPモルガン証券 250( 0)
UBS証券 120( 0)
◯5万5625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
SBI証券 5( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯5万5750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 177( 177)
BNPパリバ証券 93( 93)
SBI証券 20( 18)
三菱UFJeスマート 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯5万5875円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 771( 496)
BNPパリバ証券 106( 106)
JPモルガン証券 190( 65)
ソシエテジェネラル証券 64( 64)
SBI証券 264( 60)
大和証券 50( 50)
SMBC日興証券 30( 30)
フィリップ証券 25( 25)
楽天証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 8( 8)
松井証券 7( 7)
日産証券 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
三菱UFJ証券 100( 0)
東海東京証券 50( 0)
◯5万6250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 757( 387)
ビーオブエー証券 563( 263)
BNPパリバ証券 173( 173)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
SBI証券 19( 13)
松井証券 9( 9)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 300( 0)
ドイツ証券 150( 0)
◯5万6375円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 69( 69)
ABNクリアリン証券 69( 69)
松井証券 2( 2)
◯5万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 86( 86)
BNPパリバ証券 69( 69)
SBI証券 17( 9)
松井証券 7( 7)
マネックス証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万6125円プット
取引高(立会内)
三菱UFJ証券 100( 0)
大和証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万5250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 117( 117)
BNPパリバ証券 115( 115)
みずほ証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
SBI証券 13( 7)
三菱UFJeスマート 4( 4)
松井証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
BNPパリバ証券 5( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
◯5万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 352( 302)
BNPパリバ証券 148( 148)
ゴールドマン証券 82( 82)
SBI証券 65( 55)
SMBC日興証券 45( 45)
ソシエテジェネラル証券 41( 41)
楽天証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 14( 14)
松井証券 10( 10)
ビーオブエー証券 206( 6)
フィリップ証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
広田証券 2( 2)
JPモルガン証券 250( 0)
UBS証券 120( 0)
◯5万5625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
SBI証券 5( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯5万5750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 177( 177)
BNPパリバ証券 93( 93)
SBI証券 20( 18)
三菱UFJeスマート 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯5万5875円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 771( 496)
BNPパリバ証券 106( 106)
JPモルガン証券 190( 65)
ソシエテジェネラル証券 64( 64)
SBI証券 264( 60)
大和証券 50( 50)
SMBC日興証券 30( 30)
フィリップ証券 25( 25)
楽天証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 8( 8)
松井証券 7( 7)
日産証券 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
三菱UFJ証券 100( 0)
東海東京証券 50( 0)
◯5万6250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 757( 387)
ビーオブエー証券 563( 263)
BNPパリバ証券 173( 173)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
SBI証券 19( 13)
松井証券 9( 9)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 300( 0)
ドイツ証券 150( 0)
◯5万6375円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 69( 69)
ABNクリアリン証券 69( 69)
松井証券 2( 2)
◯5万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 86( 86)
BNPパリバ証券 69( 69)
SBI証券 17( 9)
松井証券 7( 7)
マネックス証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万6125円プット
取引高(立会内)
三菱UFJ証券 100( 0)
大和証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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