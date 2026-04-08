「観光客の客足への影響が懸念される」山形県の吉村知事が原油高騰への支援検討
山形県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は最新の調査で170.0円と、3週続けて値下がりしました。今後もしばらくの間、170円台が続くと見られています。
資源エネルギー庁が8日発表した6日時点でのレギュラーガソリンの平均小売価格は山形県内で1リットル当たり170.0円で、前の週より0.6円値下がりしました。3週続けての値下がりです。ハイオクは1リットルあたり180.8円で0.7円の値下がり。一方、軽油は1リットルあたり160.5円で0.3円の値上がりとなりました。また、灯油の店頭価格は18リットルあたり2382円で前の週より25円値下がりし、全国で2番目の安さとなっています。
一方、吉村知事は、原油価格の高騰による山形県内企業への影響について、次のように述べました。
吉村知事は、8日の定例会見の中で、製造業や建設業、医療現場などでも資材不足を懸念する声が上がっているとして、今後、必要に応じて支援策を検討するとしています。
今後のガソリン価格への反映について、石油情報センターは「政府は170円台を維持するよう補助金を出している。原油価格は下がるだろうがそれに合わせて補助金が減額される」として、当面の間は170円台で推移すると分析しています。