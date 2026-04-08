夜ドラ『ラジオスター』【第7話あらすじ】 さくら（常盤貴子）が怒り政博（風間俊介）を呼び出し…悩み告白
俳優・福地桃子が主演を務める、NHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合 月〜木 後10：45〜11：00）第7話が、8日に放送される。
【場面カット】『ラジオスター』さくらにも話せず…政博（風間俊介）は町に残るかどうか悩み
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第7話 あらすじ
ラジオスターのイベントを政博（風間俊介）が無断欠席したことに、ショックを受けるさくら（常盤貴子）。さくらは、避難所での炊き出しの記憶をラジオで語り始める。すると無断欠席への怒りがこみあげ、政博をスタジオへ呼び出すことに。生放送に飛び入り参加することになった政博は、この町に残るかどうか悩んでいる、と告白する。さくらにも話していない悩みだった。マイクを前にして、夫婦は胸の内を語り始める。
【場面カット】『ラジオスター』さくらにも話せず…政博（風間俊介）は町に残るかどうか悩み
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
ラジオスターのイベントを政博（風間俊介）が無断欠席したことに、ショックを受けるさくら（常盤貴子）。さくらは、避難所での炊き出しの記憶をラジオで語り始める。すると無断欠席への怒りがこみあげ、政博をスタジオへ呼び出すことに。生放送に飛び入り参加することになった政博は、この町に残るかどうか悩んでいる、と告白する。さくらにも話していない悩みだった。マイクを前にして、夫婦は胸の内を語り始める。