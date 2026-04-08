純烈の弟分グループ「モナキ」おヨネ、ヘアスタイルの秘密明かす デビュー前は「家で練習しすぎて下の人から苦情」
【モデルプレス＝2026/04/08】純烈の弟分グループ「モナキ」、4月8日に「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビュー。同日、都内にてリリースイベント・囲み取材を行った。メンバーのおヨネが、ヘアスタイルの秘密を明かした。
【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ
モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」とは古語で “名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、 「もなき」が持つ、 「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前に、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が7億回再生突破、デビューシングルが予約だけで3万枚、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。
イベント後の公開囲み取材で、デビューが決まってから一生懸命やったことを聞かれると、おヨネは自主練習と回答。「まずダンスを練習する方法がわからなかったんですけれども、家で練習しすぎて下の人から苦情が来てしまったっていうことがあったりして…」とまさかの告白。「なので、事務所さんのスタジオを借りてダンスや歌の練習をしたり、カラオケでみんなで集まって練習をしたりしました！」とデビューまでの苦労を明かした。
また、トレードマークのヘアスタイルについて聞かれると、「髪型はマネージャーさんから髪とヒゲを伸ばしていたのですが、最終的にアドバイスをもらっておかっぱになりました」と紹介し、「めちゃくちゃ気に入ってます！」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
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◆純烈の弟分・モナキ、デビュー前から空前のバズ
モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」とは古語で “名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、 「もなき」が持つ、 「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
◆モナキ・おヨネ、ヘアスタイルの秘密
イベント後の公開囲み取材で、デビューが決まってから一生懸命やったことを聞かれると、おヨネは自主練習と回答。「まずダンスを練習する方法がわからなかったんですけれども、家で練習しすぎて下の人から苦情が来てしまったっていうことがあったりして…」とまさかの告白。「なので、事務所さんのスタジオを借りてダンスや歌の練習をしたり、カラオケでみんなで集まって練習をしたりしました！」とデビューまでの苦労を明かした。
また、トレードマークのヘアスタイルについて聞かれると、「髪型はマネージャーさんから髪とヒゲを伸ばしていたのですが、最終的にアドバイスをもらっておかっぱになりました」と紹介し、「めちゃくちゃ気に入ってます！」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
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