純烈の弟分グループ「モナキ」おヨネ、ヘアスタイルの秘密明かす デビュー前は「家で練習しすぎて下の人から苦情」

純烈の弟分グループ「モナキ」おヨネ、ヘアスタイルの秘密明かす デビュー前は「家で練習しすぎて下の人から苦情」