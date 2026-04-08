「北海道ミニソフト」3種が100円引きの190円に!4/8〜4/29の期間限定【びっくりドンキー】

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、4月8日〜4月29日の期間限定で、通常価格290円の「北海道ミニソフト」「北海道ミニソフト(イチゴソース)」「北海道ミニソフト(チョコソース)」を190円(各税込)で販売する。

【対象商品の画像はこちら】濃厚なミルクのコクとさっぱりした後味、もっちりとした食感が特徴の北海道ミニソフト3種

〈北海道ミニソフト 100円引きキャンペーン 概要〉

【対象商品】

◆北海道ミニソフト:190円

◆北海道ミニソフト(イチゴソース):190円

◆北海道ミニソフト(チョコソース):190円

※午前10時から全時間帯で実施する。

※セット商品(いろどりセット、ライトセット)に付属するミニソフト、テイクアウトは対象外。デリバリーも不可。

※夜10時以降に注文した場合、10%の深夜料金がかかる。

〈「北海道ソフトクリーム」のこだわり〉

北海道ミニソフトは、濃厚なミルクのコクとさっぱりした後味、もっちりとした食感が特徴。

原料であるソフトミックスは、北海道伊達市にある協力会社･牧家(ぼっか)で製造している。生乳は、地元の酪農家から届く新鮮で良質なもののみを使用し、工場へ受け入れる前に検査を行い、衛生的な乳質の基準を満たした生乳だけが工場内のタンクへと移される。一般的な温度より低めの「95℃･15秒」で殺菌することで、生乳本来のミルク風味を生かした。

製造されたソフトミックスは、冷蔵のままで配送される。北海道から沖縄まで、全国のびっくりドンキーの店舗へ、フレッシュなソフトクリームを配送している。

また、ソフトクリームの味わいは原料だけでなく、ソフトクリームを作るマシンの性能にも大きく左右されるという。びっくりドンキーでは、空気の含ませ方など独自の技術を誇るイタリア･カルピジャーニ社のマシンを全店で採用している。