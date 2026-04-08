ローソンストア100、おにぎりが再び100円に 5種の“120円おにぎり”が値下げへ
ローソンストア100は、関東エリアで先行実施した対象となる本体価格120円（税込130円）のおにぎり各種を本体価格100円（税込108円）で販売する値下げ施策の好評を受け、15日より、全店にて本施策を拡大展開する。
【写真】定番の具がずらり！対象商品5種
関東エリアでの先行販売の結果、対象商品の販売数が2月対比で約200％を記録するなど、想定を大きく上回る実績となった。この先行販売での確かな手応えを受け、全店舗への施策拡大を決定。
同社では、昨年11月に発売した「120円おにぎり」において、海苔を使用しない仕様や調達の見直しにより、品質を維持しながら手に取りやすい価格を実現してきた。さらに今回、原材料である米の調達環境の変化をいち早く捉え、契約形態や仕入れ方法を見直すことで、安定的な確保とコスト抑制を両立。商品仕様はそのままに、価格改定を実現している。
鮭、ツナマヨ、明太子、牛焼肉マヨ、昆布の5種が本体価格100円（税込108円）となる。
【写真】定番の具がずらり！対象商品5種
関東エリアでの先行販売の結果、対象商品の販売数が2月対比で約200％を記録するなど、想定を大きく上回る実績となった。この先行販売での確かな手応えを受け、全店舗への施策拡大を決定。
同社では、昨年11月に発売した「120円おにぎり」において、海苔を使用しない仕様や調達の見直しにより、品質を維持しながら手に取りやすい価格を実現してきた。さらに今回、原材料である米の調達環境の変化をいち早く捉え、契約形態や仕入れ方法を見直すことで、安定的な確保とコスト抑制を両立。商品仕様はそのままに、価格改定を実現している。
鮭、ツナマヨ、明太子、牛焼肉マヨ、昆布の5種が本体価格100円（税込108円）となる。