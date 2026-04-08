開催：2026.4.8

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 2 - 9 [カブス]

MLBの試合が8日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとカブスが対戦した。

レイズの先発投手はメイソン・エングルト、対するカブスの先発投手はハビエル・アサドで試合は開始した。

2回表、8番 マイケル・コンフォート 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 TB 0-1 CHC、9番 マット・ショー 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 TB 0-2 CHC

3回表、さらにキャッチャーが悪送球でカブス得点 TB 0-3 CHC、6番 モイセス・バレステロス 初球を打ってセンターへの犠牲フライでカブス得点 TB 0-4 CHC

6回表、1番 ニコ・ホーナー 6球目を打ってピッチャーゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 TB 0-5 CHC

7回表、4番 ピート・クローアームストロング 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでカブス得点 TB 0-6 CHC

8回表、1番 ニコ・ホーナー 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 TB 0-7 CHC

8回裏、2番 ジョナサン・アランダ 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 1-7 CHC、3番 ライアン・ビレード 3球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 2-7 CHC

9回表、6番 モイセス・バレステロス 6球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカブス得点 TB 2-9 CHC

試合は2対9でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのハビエル・アサドで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はレイズのメイソン・エングルトで、ここまで0勝1敗0S。

ここまでレイズは5勝6敗で3.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区2位。一方カブスは5勝6敗で3.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-08 14:06:44 更新