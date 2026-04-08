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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【燃焼HIIT】3分でも脂肪が燃えだす！食べ過ぎたらやりたい何も考えず真似するだけの全身集中ワークアウト」という動画を公開しました。この動画では、わずか3分間で全身の脂肪燃焼を促すHIIT（高強度インターバルトレーニング）のプログラムを紹介しています。



動画は、のが氏による「たったの3分でも脂肪が燃える」という呼びかけから始まります。プログラムは、6種類のエクササイズを各20秒行い、間に10秒間の休憩を挟む構成です。短時間で心拍数を上げ、効率的に全身を鍛えることを目的としています。



最初のエクササイズは、ジャンプをしない「飛ばないバーピー」です。立った状態からしゃがみ、片足ずつ後ろに伸ばしてハイプランクの姿勢になります。そこから交互に膝を胸に引きつけ、再び足を戻して立ち上がり万歳するまでの一連の動作を繰り返します。

続いて、下半身を鍛える「スライドスクワット」です。足を大きく開いて立ち、左右に体重を移動させながら深く腰を落とします。のが氏は、胸を起こして低い姿勢を保つことがポイントだと解説しています。

その後も、リズミカルに体を動かす「サイドステップ＆ニータッチ」や、ジャンプと体のひねりを組み合わせた「ジャンピングジャック＆ツイスト」、脇腹を引き締める「サイドレッグレイズ」など、全身の筋肉にアプローチするエクササイズが続きます。



今回紹介されたHIITは、特別な器具を必要とせず、自宅で手軽に取り組める内容です。わずか3分という短時間で完結するため、忙しい日の運動習慣や、食べ過ぎてしまった後のカロリー消費にも役立つでしょう。動画を参考に、日々のトレーニングにHIITを取り入れてみてはいかがでしょうか。