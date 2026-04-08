３月に新型ミサイルが配備された「九州と関東の自治体」…専守防衛の日本が「ミサイル列島」になる「舞台裏」

沈黙を破った「国産の矛」が列島を縦断する

2026年3月31日、日本の安全保障政策は、大きな節目を迎えた。長射程の「スタンド・オフ・ミサイル」が、国内で初めて実戦配備されたのだ。熊本と静岡の両拠点で始まった今回の配備は、単なる新装備の導入にとどまらず、日本が「反撃能力」を具体的に運用する段階に入ったことを示している。これまでの迎撃主体の防衛体制から、抑止力重視の防衛体制へ。本稿では、この歴史的転換の全貌と、日本が直面する新たなリアリティを明らかにする。

「日本の抑止力、対処力を強化するうえで、極めて重要な取り組みだ」

小泉防衛大臣は、こう語気を強めた。この日、陸上自衛隊の健軍駐屯地（熊本県）と富士駐屯地（静岡県）において、相手の攻撃拠点を直接叩く「反撃能力」の中核を担うミサイルが初めて配備された。

配備されたのは、いずれも「スタンド・オフ・ミサイル」と呼ばれる装備だ。これは「敵の射程圏外（スタンド・オフ）から攻撃できる」ことを意味し、自衛隊員の安全を確保しつつ、相手の軍事拠点に痛打を浴びせる能力を指す。

1. 熊本・健軍の「25式地対艦誘導弾」

健軍駐屯地に配備されたのは「25式地対艦誘導弾」。これは、従来から定評のあった「12式地対艦誘導弾」の射程を約5倍、1,000キロ超へと劇的に延伸させた能力向上型だ。

・射程の威力：熊本から発射すれば、南西諸島周辺はもちろん、中国沿岸部や朝鮮半島までを射程に収める

・運用形態：車両運搬の自走式で、状況に応じて駐屯地外へ移動し、発射ポイントを切り替えることが可能だ。これにより、敵の空母や強襲揚陸艦の日本への接近を強力に抑え込む。

全国へ広がる「ミサイル・ネットワーク」

2. 静岡・富士の「25式高速滑空弾」

富士駐屯地に配備されたのは「25式高速滑空弾」だ。離島防衛を主眼に置いたこの装備は、従来のミサイルとは一線を画す特性を持つ。

・探知不能の弾道：弾道ミサイルよりも低い高度を超音速で飛来するため、探知されにくい

・迎撃困難：超高速のため、迎撃が極めて難しいとされ、離島に上陸を試みる敵部隊をピンポイントで排除する

今回の配備は序章に過ぎない。防衛省の計画によれば、今後数年で日本列島は多層的なミサイル網で覆われることになる。

今後予想される新装備の配備予定

2026年度：陸上自衛隊の上富良野駐屯地（北海道）、えびの駐屯地（宮崎県）に「25式高速滑空弾」を配備。健軍駐屯地に「25式地対艦誘導弾」を追加配備

2027年度：すでに「25式高速滑空弾」を配備している富士駐屯地へ「25式地対艦誘導弾」を追加配備。さらに、海上自衛隊の護衛艦「てるづき」（母港・神奈川県横須賀基地）、航空自衛隊のF2戦闘機（拠点・茨城県百里基地）にも、順次搭載される予定だ

外国製ミサイルの導入：今年9月頃からは、米国製の巡航ミサイル「トマホーク」（射程1,600キロ）を搭載した海上自衛隊のイージス艦「ちょうかい」（母港・長崎県佐世保基地）の運用も開始される。また、航空自衛隊はノルウェー製の巡航ミサイル「JSM」の納入を始めており、青森県の三沢基地などに配備されている最新鋭ステルス戦闘機F35で運用される見通しだ。

なぜ、日本はこれほどまでの急ピッチで長射程ミサイルの配備を進めるのか。その答えは、周辺諸国の軍拡による「軍事バランスの劇的な変化」にある。

「眼の精度」と「地域の理解」という二つの課題

中国は、既に日本を射程に収める中・長距離ミサイルを2000発近く保有しているとみられ、日本は米軍と合わせても、この地域での戦力差が大きい。加えて中国は、戦闘機を載せた空母の活動範囲を第二列島線まで広げてきている。北朝鮮も、日本海に向けた弾道ミサイルの発射を繰り返しており、一度に10発以上の弾道ミサイルを同時に発射する能力も見せつけている。

さらに厄介なのが、両国が開発・配備を進める「極超音速兵器」だ。

「極超音速兵器」は、音速の何倍もの速さで変則的な軌道を描いて飛来するため、従来の日本の防衛システムでは迎撃が難しい。イージス艦のSM3や「パトリオット（PAC-3）」などによる「空中で撃ち落とす（迎撃）」だけの防衛には、物理的な限界が来ているのだ。

そこで日本政府が選択したのが「相手に攻撃を躊躇させる（抑止）」という考え方だ。「日本を攻撃すれば、即座に反撃され、自国のミサイル拠点を叩き潰される」という現実を突きつけることで、攻撃そのものを断念させる。これこそが、今回、配備されたスタンド・オフ・ミサイル（長射程ミサイル）の真の狙いなのだ。

これまで日本の防衛は「日本が盾、米国が矛」という役割分担が基本だった。しかし、東アジアにおける米軍の優位性が相対的に低下するなか、自衛隊が自ら「矛」の一部を担うことは、同盟の持続可能性を高めることにも繋がる。 自衛隊が自前のスタンド・オフ能力を持つことで、米軍との統合運用はより具体的なものとなり、日本の防衛における自主的なコントロール権も強まることになる。

しかし、長射程ミサイルという「ハード」を揃えるだけで事が済むほど、安全保障は単純ではない。運用段階に入った今、日本は極めて困難な二つの課題に直面している。

「配備先」の不安と国内の分断

1. ターゲティング（目標特定）の精度と米軍依存

1000キロ先の目標を叩くには、敵がどこにいるかをリアルタイムで把握する「眼」が必要だ。特に海上を移動する艦艇や、移動式発射台を追尾するには、高度な情報収集能力が不可欠である。 政府は、多数の小型衛星を連携させる「衛星コンステレーション」を2028年3月末までに構築する計画だが、それまでは米軍の情報提供に全面的に依存せざるを得ない。

また「誤爆」のリスクもある。対イラン攻撃では、米軍が小学校を誤爆し、多数の死者が出たとされている。反撃能力を行使した際に民間人を巻き込めば、「平和国家」を標榜してきた日本が国際的な批判を浴びるのは免れない。ターゲティングの精度向上は、技術的かつ倫理的な最優先課題といえる。

2. 「配備先」の不安と国内の分断

今回の配備にあたり、熊本・健軍駐屯地周辺では市民団体による激しい抗議活動が行われた。「ミサイル基地があることで、逆に真っ先に攻撃の標的（ターゲット）になるのではないか」という住民の不安は切実だ。

防衛省は自治体関係者への説明は行っているものの、一般住民への丁寧な説明や安全対策の周知が不十分であるとの指摘は根強くある。熊本県の木村知事が「県民の不安解消につながる丁寧な説明を」と求めている通り、地元の理解なしに「ミサイル列島」を維持することは不可能だ。

国家の安全保障という大義と、基地周辺に暮らす人々が募らせる不安。このトレードオフをどう解消していくのか。小泉大臣の掲げる「抑止力の強化」が、国内の分断を招く結果になっては本末転倒だ。

スタンド・オフ・ミサイルの配備を境に、日本の防衛政策は「専守防衛」の定義を実質的に書き換え、新しいステージへと移行した。かつては議論さえタブー視されていた「反撃能力」が、今、私たちの隣りにある駐屯地に配備されている。日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中で、私たちは「抑止力」と隣り合わせの「新しい日常」に向き合わざるを得ないのかもしれない。

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