「阪神９−３ヤクルト」（７日、甲子園球場）

背番号１が、またしても「１」を刻んだ。熱狂の渦に包まれた右翼席へ、阪神・森下翔太内野手（２５）が右手人さし指を突き上げる。“甲子園快幕”を導く今季の聖地１号。もう誰も、森下を止められない。

「勝ち越してくれたので、自分の打席に集中することができました。いいスイングができたと思います」

虎党のボルテージが最高潮に達したのは同点の五回だ。１点を勝ち越し、なおも２死二塁。１ボールから小川の外寄りチェンジアップを完璧に振り抜いた。大歓声とともに勢いよく伸びていった打球は、左中間席へ。リーグトップタイとなる今季３号２ランで試合の流れを支配した。

開幕３戦目の３月２９日・巨人戦（東京ド）でチーム１号となる今季初本塁打を放つと、４月１日・ＤｅＮＡ戦（京セラ）ではホーム１号。そして甲子園でも一番乗りでスタンドに放り込んだ。「たまたま最初でしたけど」と謙遜しつつも「ホーム球場でしっかり結果を残したい。やっぱり甲子園の方がファンも『戻ってきた』っていう感じもしてると思いますし、プレーしていて歓声が多いなっていうのも感じるので」と納得顔。ジェット風船も復活した聖地を先頭に立って盛り上げた。

これで打点も佐藤輝らと並んでリーグ１位となり「明日以降も打てればなと思ってます」と森下。「１」の積み重ねが、さらなる高みへといざなう。