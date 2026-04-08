cinema staffの飯田瑞規が、1年ぶりとなるソロ作品「深層」の配信を開始した。

前作となる『Ubik』から約1年ぶりとなる今作は、「深層」「粉々」「落日」が収録された3曲入りシングル。サウンドプロデュースに鋭児の藤田聖史が参加し、飯田瑞規の内面的な深層の部分によりフォーカスした作品に仕上がっている。cinema staffのリスナーだけでなく、インディー・フォーク好きには堪らない内容となっている。

週末4月11日と12日には、cinema staffの地元・岐阜で主催フェス＜cinema staff presents OOPARTS 2026＞が開催される。チケットは両日共にソールドアウト。飯田瑞規も4月11日にソロで登場する。

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EP『深層』をリリースします。

美術館で見た、粒子が流れていくインスタレーション。 膨大な光が高速で流れ続け、時間の感覚がずれていくような瞬間。

僕らは今、見えている世界にどれだけ多くのものを感じ取れているのか。

「深層」は、記憶の輪郭がほどけていく中で、 感情だけが粒子のように残り続ける、その在り方を描いた曲です。

忘れられないのは、特別な出来事だったからではなく、 “誰かとそこにいた”ということが、あとからすべての意味を変えてしまうからだと思います。

あの視界の密度が、一瞬で書き換わるような感覚。

この作品が、あなたの記憶のどこかに触れられたら嬉しいです。

（cinema staff 飯田瑞規）

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＜cinema staff presents OOPARTS 2026＞

4月11日(土)、12日(日)岐阜市文化センター

OPEN 10:30 / START 12:00

出演者：

11日(土)

BUNKA ARENA：cinema staff / a flood of circle / Nothing’s Carved In Stone / österreich / LITE / 9mm Parabellum Bullet / ストレイテナー / アルカラ / w.o.d. / SAKANAMON

KOGANE STAGE：ONIGAWARA / 飯田瑞規 / さとりモンスター / Etranger / 猫の眼に宇宙 / 雨模様のソラリス / きのホ。 / グデイ / ROY Limited GIRLFRIEND / M.Y.A（my young animal） 12日(日)

BUNKA ARENA：cinema staff / the cabs / キタニタツヤ / The Novembers / ART-SCHOOL / LOSTAGE / ヒトリエ / Algernon Cadwallade / ひとひら

KOGANE STAGE：ONIGAWARA / 三島想平 / さとりモンスター / Etranger / 猫の眼に宇宙 / 雨模様のソラリス / きのホ。 / グデイ / ROY Limited GIRLFRIEND / Nekomachi チケット：SOLD OUT



公式WEBサイト：https://ooparts.gifu.jp

＜cinema staff presents “two strike to(2) night〜バトル・オブ・リキッドルーム’2024〜”＞

2026年5月17日(日) DAY1 ONEMAN

2026年7月18日(土) DAY2 GUEST:TBA

2026年9月6日(日) DAY3 GUEST:TBA

2026年11月1日(日) DAY4 GUEST:TBA

申込URL: https://w.pia.jp/t/battleofliquid/

各公演 先行特典:ライブフォト ステッカー

全公演コンプリート特典: Takeshi Yao 、花房真也 監修 Photo Book ＜All Our Tomorrows - Curated by cinema staff＞

日程：2026年6月28日(日) OPEN 11:00 / START 12:00

会場：Spotify O-EAST / duo MUSIC EXCHANGE 〔オフィシャル2次先行〕

https://w.pia.jp/t/all-our-tomorrows/

受付期間：4月4日(土) 20:00〜4月12日(日) 23:59 〔第一弾出演者〕

the cabs / cinema staff / 9mm Parabellum Bullet / mudy on the 昨晩 / SuiseiNoboAz / MASS OF THE FERMENTING DREGS / yubiori / ひとひら / ANORAK! / Texas 3000 / ルサンチマン and more…

◆飯田瑞規 オフィシャルInstagram