連載20周年を迎える「FAIRY TAIL」、週刊少年マガジンで復活へ！20周年特設記念サイトでは特別動画や真島ヒロ氏のコメントも掲載
講談社は、連載開始から20周年を迎える真島ヒロ氏のバトルファンタジー漫画「FAIRY TAIL」が、週刊少年マガジン36/37合併号（2026年8月5日発売予定）より、短期集中連載の形で復活することを明らかにした。合わせて「FAIRY TAIL」連載20周年記念サイトの公開も開始した。【FAIRY TAIL 20周年記念】
今回の発表は「FAIRY TAIL」連載開始20周年を記念して行なわれるもので、目玉となる短期集中連載のほか、真島ヒロ氏が5都市（北海道、東京、愛知、大阪、福岡）を巡る20周年記念サイン会や、絵画展示販売会「FAIRY TAIL 連載20周年記念版画展示販売会」、そしてエルザ・スカーレットのフィギュア化、TVアニメの全話一挙配信などが予定されている。
そのポータルとなる「FAIRY TAIL」連載20周年記念サイトでは、特別動画の配信や、真島ヒロ氏のコメントが掲載。サイン会などの続報も掲載予定としている。【FAIRY TAIL 20th Anniversary -Special PV-】
FAIRY TAIL 連載20周年記念版画展示販売会
タイトル：FAIRY TAIL 連載20周年記念版画展示販売会
内容：入場無料／絵画・グッズ展示販売会
会期：2026年3月より、全国主要都市にて順次開催
※会場・日程は公式サイトにて随時公開いたします。
イベント公式サイト： http://artv-fairytail.net/
イベント公式X（旧Twitter）：@illust_artjune
Instagram：@artjeuness
主催：アールビバン株式会社
フィギュア「エルザ・スカーレット」【フィギュア「エルザ・スカーレット」】
『FAIRY TAIL』連載20周年を記念して、妖精の尻尾最強の女魔導士「エルザ・スカーレット」がフィギュア化決定！セガオリジナルブランド“Yumemirize（ユメミライズ）”から、普段着とは違うバニー衣装に身を包んだ「エルザ・スカーレット」を立体化！プライズ商品として全国のゲームセンターで2026年秋頃から展開予定
製品名：FAIRY TAIL Yumemirize‐エルザ・スカーレット‐
登場日：2026年10月下旬予定
サイズ：全長約19×14cm
製造元：株式会社セガ フェイブ
TVアニメ『FAIRY TAIL』全話一挙配信
YouTube「アニメタイムズチャンネル」にて、4月11日（土）よりTVアニメシリーズ全328話を配信開始します。毎週土曜日10時30分～更新！ 土曜の朝、あの冒険が帰ってくる。
配信チャンネル：https://www.youtube.com/@animetimes-ch
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