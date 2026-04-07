髪型迷走中の【40・50代】集合！！ とりあえずマネOKな「こなれボブ」見つけた♡

ボブは少しの工夫で印象が大きく変わるスタイル。レイヤーやくびれ、毛先の扱い方次第で、無理なく今っぽさを取り入れられます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が取り入れやすいボブを集めました。自分に似合うスタイル探しに役立ててください。

動きを仕込んだプチウルフボブ

トップをラフに動かし、全体をコンパクトにまとめたプチウルフボブです。ミルクティカラーがニュアンスウェーブの柔らかさを引き立て、外ハネのくびれシルエットが今っぽい表情を作ります。自分のクセも活かしやすいデザインなので、ラフさを楽しみたい人にフィットしそうです。

地毛を活かした切りっぱなしボブ

地毛をベースに細めのハイライトをたっぷりと散らし、白髪とバランスよくミックスさせたスタイルです。ぷつっと切り揃えた毛先をほんのり外へ逃がすことで、大人らしい抜け感を表現。ハイライトの筋が立体感を生み、地毛の質感を大切にしながら軽やかな印象を与えています。

艶感が際立つ、ストレートの丸みボブ

透明感のあるグレージュに、白髪をぼかすための細めハイライトを施した丸みボブ。ストレートタッチの髪に艶が宿り、顔まわりに多めに入れたハイライトは表情を明るく見せてくれそうです。上品な雰囲気と、洗練された大人の落ち着きを感じさせます。

春仕様の柔らかな大人ボブパーマ

ベースを外ハネに、表面を軽く動かすように仕上げたベージュカラーのパーマスタイル。春らしい柔らかな質感が特徴で、ふんわりとしたボリュームが優しい印象を与えています。パーマなのでシルエットも整えやすく、毎日の準備を楽にしながら軽快なヘアスタイルを楽しみたい人におすすめ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@shoki______hair様、@sakosakosakosako様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里