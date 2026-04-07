「終わりっぽい」プロeスポーツ組織、所属選手の発言を“重大な問題と認識”。「イジメ行為は絶対許したらダメ」
プロeスポーツ組織「RIDDLE」の公式X（旧Twitter）は4月6日、投稿を更新。炎上している件について言及しました。
【投稿】RIDDLEが謝罪
「ファンの皆様ならびに関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した同アカウント。また「RIDDLE ORDERとして本件を重大な問題と認識しており、今後の対応につきましては、協議のうえ速やかにご報告いたします」とのことです。
コメントや引用リポストでは「『本件を重大な問題と認識しており〜』の分がわざわざ付いてるってことは終わりっぽいか…」「MURA永久追放を待ってます 模範となるべきプロのイジメ行為は絶対許したらダメ」「RIDDLE採用担当がマズい気が」「子供じゃないのだから、社会的な責任を取らせて欲しい。プロゲーマー界隈の民度が問われる」「過去の素行に目を瞑っていただいたチャンスを踏み躙る人物ですから、更生の余地はないでしょう」と、厳しい声が寄せられました。
【投稿】RIDDLEが謝罪
発端は“いじめ”配信？同アカウントは「【RIDDLE所属選手について】現在、RIDDLE Shadowverse部門所属のMURA選手による発言について、事実関係の確認を含め、Cygames様及び運営事務局様と連携し対応を進めております」と報告。事の発端は、MURA選手がSpicies選手に対する“いじめ”のような配信を行ったことのようです。
コメントや引用リポストでは「『本件を重大な問題と認識しており〜』の分がわざわざ付いてるってことは終わりっぽいか…」「MURA永久追放を待ってます 模範となるべきプロのイジメ行為は絶対許したらダメ」「RIDDLE採用担当がマズい気が」「子供じゃないのだから、社会的な責任を取らせて欲しい。プロゲーマー界隈の民度が問われる」「過去の素行に目を瞑っていただいたチャンスを踏み躙る人物ですから、更生の余地はないでしょう」と、厳しい声が寄せられました。