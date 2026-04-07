fav meの澪川舞香が、4月4日放送のTBS『オールスター感謝祭'26春』の名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」に参加したことを、自身のInstagramで報告した。

（関連：【画像】fav me 澪川舞香、＝LOVE 瀧脇笙古との2ショット）

澪川はガールズグループチームとして、坂下真心（NMB48）、風見和香（私立恵比寿中学）、瀧脇笙古（＝LOVE）、伊藤実（SKE48）らとともに出走。雨天の中でのレースとなった。

投稿では、ピンクのコスチュームにゼッケンを付けた写真とともに「雨の中だったけど、TVでも、現地でもみんなが応援してくれたから頑張れました。本当にありがとう」と感謝の言葉を綴った。

またfav me公式Xでは、びしょ濡れ状態の澪川が「がんばった…けど、坂ヤバい。でもたのしかった。みんなの応援が嬉しくてニコニコしながら走っちゃった。自分なりにやりきった。つかれた」と笑顔でコメント。あわせて自身のXでは、同じガールズグループ代表として走った瀧脇との2ショット写真を公開。「＝LOVEさんの瀧脇笙古ちゃんとお写真撮っていただきました。お会いできて夢みたいな時間でした」とコメントしている。

（文＝本 手）