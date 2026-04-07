「ダイエットしてる飯に見えなくてワロタ」阿波みなみ、減量1日目のランチ公開「冗談抜きで俺の一食分より多い」
コスプレイヤーやタレントとして活動する阿波みなみさんは4月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエット1日目のランチの様子を公開しました。
【写真】阿波みなみ、ダイエット1日目のランチ
揚げ物を増やしたランチに対し、コメントでは「衣は炭水化物でっせ、、、」「痩せようと思ってないでしょ」「俺の中のダイエットの概念が変わった」「ダイエットしてる飯に見えなくてワロタwww」「冗談抜きで俺の一食分より多いｗ」など、ツッコミの声が続々。
一方で「無理しないで食べたいだけ食べればいいさ」「大戸屋のかぼちゃコロッケ美味しいからしゃあない」「ご飯小ならダイエット成功だ！」など、優しい声も寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】阿波みなみ、ダイエット1日目のランチ
「ご飯小おかず倍倍」阿波さんは「4月6日(月) ダイエット1日目 大戸屋ランチ、ご飯小おかず倍倍」とつづり、写真を1枚投稿。フードコートの飲食スペースで、揚げ物が並んだランチセットを前に、箸と茶わんを持つ姿が写されています。ご飯は小盛りにしつつも、おかずはしっかり楽しむスタイルで、コロッケを追加注文したようです。
一方で「無理しないで食べたいだけ食べればいいさ」「大戸屋のかぼちゃコロッケ美味しいからしゃあない」「ご飯小ならダイエット成功だ！」など、優しい声も寄せられています。
ダイエットスタート宣言阿波さんは5日に「だめだ母ちゃん太りすぎた。ちょっと痩せる」とユーモアを交えて投稿し、ダイエットへの決意を表明しました。気負いすぎないスタートを切ったダイエット生活、その変化や今後の投稿に大きな注目が集まりそうです。
(文:五六七 八千代)